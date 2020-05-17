美媒指北京要求各國聯名抵制美國挺台參與世衛　台外交部抗議

第73屆世界衛生大會（WHA）將在5月18日召開，近期台灣參與的議題成為各方會前運作的焦點，除了14個台灣邦交國已經在世衛大會提案外（梵帝岡是唯一沒有提案的台灣邦交國），美國自己雖未提案，但支持台灣加入的動作也相當多。 有美媒指，北京已經發動各國聯名抵制美國挺台灣參與世衛的行動，台灣外交部聞訊則表示強烈遺憾與不滿。

台外交部發言人歐江安認為，「台灣是台灣，不是中國的一部分」，中共將「一個中國原則」強加於其他國家及國際組織的做法，只會徒增台灣人民對於中國政府蠻橫霸凌的反感與厭惡。（洪嘉徽／多維新聞）

在台灣三波口罩捐贈當中，歐美各國皆是主要受惠者，因而歐美主要大國支持台灣參與世衛大會的氛圍並不弱，當中值得注意的是德國外交部發言人博格（Christofer Burger）5月16日明確表示，已向世界衛生組織（WHO）提出外交照會，並致函世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），支持台灣以觀察員身分參與大會。

對於這個趨勢，北京已經醖釀一波外交反擊尋求反制美國，根據美國《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌報道，北京正要求各國政府聯名去函世衛秘書長譚德塞，勿要在會議當中讓台灣參與的議程變得顯眼。

《外交事務》還出示北京寫給譚德塞的信函，內文提到台灣參與世衛大會應該根據一個中國原則，「但是，得知某些成員國可能打算在會議期間提出所謂的『台灣參與問題』後，我們非常擔心這與成員國之間的普遍共識背道而馳，即在視頻會議期間不應考慮任何有爭議的問題」。信中還提到，「我們應聚焦於拯救生命、不應受到政治操作影響而分心」。

對於這則報道，台灣外交部於5月16日晚間以嚴正駁斥表示高度遺憾及強烈不滿，發言人歐江安指出「台灣是台灣，不是中國的一部分」、「中國政府沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民」，她還指出，「中國政府妄圖將其虛構的『一個中國原則』強加於其他國家及國際組織的做法，只會徒增台灣人民對於中國政府蠻橫霸凌的反感與厭惡」。

目前局勢看起來，世衛秘書長譚德塞已然勢必難以迴避台灣參與世衛大會的議題。（新華社）

歐江安也強調，台灣擁有獨立、健全及先進的醫衛體系，「目前雖然未能完整、實時參與世衛組織，但卻仍能有效及成功因應武漢肺炎（COVID-19）疫情，這是台灣人民及政府共同努力的成果，與中國完全無關」。

歐江安表示，目前國際支持台灣參與世衛大會的力道空前強勁，「顯示我推案的動能大幅成長，國際社會普遍認同台灣參與WHA的急迫性與重要性，我方深受鼓舞、信心倍增」，對於友邦及理念相近國家給予的堅定支持及仗義執言，台灣外交部表示由衷感激，最後，台灣外交部呼籲中共，勿再以偏狹自私的政治考慮，持續無理阻撓台灣為全球防疫合作做出具體貢獻，並且壓迫其他國家及WHO呼應其虛幻的「一中原則」。