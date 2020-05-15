《紐約時報》證實駐點台灣　台外交部twitter發文表示歡迎

據台媒中央社今天（15日）報道，《紐約時報》發言人向中央社證實，將有部分原駐中國大陸的記者轉赴台灣進行新聞採訪工作，台外交部對此則以推特（twitter）發文表示歡迎。

2020年3月18日，《紐約時報》駐北京記者斯蒂文·李·邁爾斯（左）參加了中國外交部每日新聞發佈會後，與其他外國記者交談。 (AP)

美國國務院2月首先將新華社等5家中國官媒列為「外國使團」，隨後大砍這些媒體駐美中國籍員額約4成。美方此舉引起中國外交部3月採取反制措施，要求《紐約時報》、《華爾街日報》與《華盛頓郵報》在2020年底前，就記者證到期的美籍記者當交還記者證，且今後不得在中港澳從事新聞工作。

中央社報道，《紐約時報》發言人於5月14日以電郵方式回覆中央社，稱《紐約時報》在北京和上海分社仍將維持運作，期待中國政府能讓所有記者返回中國駐點工作，但該發言人同時表示，礙於驅逐令，部分受影響的記者正安排轉駐台北和首爾。

另一方面，台灣外交部同於14日晚間對外證實，《紐約時報》已向台灣官方提出赴台駐點申請，至於《華爾街日報》與《華盛頓郵報》是否同有規劃赴台設立駐點，台外交部發言人歐江安表示，《華爾街日報》與《華盛頓郵報》等兩家媒體尚未提出相關要求，但對台灣方面的邀請表示感謝。

台灣外交部長吳釗燮再於15日在推特發文表示，非常開心《紐約時報》赴台駐點，並稱有《紐約時報》加入，台灣的國際媒體環境將更加蓬勃、有活力。