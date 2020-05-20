【蔡英文就職】完成宣誓　台灣總統蔡英文開展第二任期

台灣第十五任總統、副總統宣誓就職典禮於5月20日上午9時，在台灣總統府大禮堂舉行，蔡英文、賴清德宣誓就職，蔡英文在典禮過程中唱「中華民國」國歌、向孫中山遺像行三鞠躬禮，在大法官許宗力的監誓下，順利就職。

蔡英文宣示就職。（中央社）

「餘謹以至誠，向全國人民宣誓，餘必遵守憲法，效忠國家。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁」，2020年以817萬張得票數，順利當選的蔡英文，在孫中山遺像下緩緩道出總統宣誓誓詞，並從台灣立法院長游錫堃手中接下「中華民國」之璽、榮典之璽、總統之印暨與總統之章。

總統府外的廣場響起響亮的21響禮炮後，蔡英文與賴清德的就職典禮順利結束。

蔡英文和賴清德伉儷送第14任副總統陳建仁出府後，台總統府隨即播放各國政要給予的賀詞，台灣所有的邦交國，除了梵蒂岡以外，各國領導人都錄來一段簡短的賀詞；非友邦國家部分，包括日本、澳洲、印度、印尼、新加坡等20多國，都有政要祝賀。美國部分，美國白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）全程用中文恭賀，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）、美國在台協會理事主席莫健（James Moriarty）等人也紛紛表達祝賀之意。

典禮主持人並特別請台灣外交部代表重述美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公開對蔡英文就職第二任期的聲明，對外強調台美之間的情誼。