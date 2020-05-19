大換血　蔡英文人馬將大舉進駐民進黨中央

隨着蔡英文即將於5月20日回任民進黨主席，民進黨黨中央今天（19日）也預吿新一波的黨務主管名單，除了日前已經宣布的新任秘書長林錫耀以外，包括林鶴明、林飛帆、高幸雪三位副祕書長全數留任，其他黨務主管方面，蔡英文的人馬大舉回歸，多位2020年大選的蔡英文競總工作人員紛紛高升。

除了林鶴明、林飛帆、高幸雪三位副秘書長留任，其他留任的黨務主管，還有民進黨秘書處主任林秀玲、組織推广部主任李慶鋒、媒體創意中心王柏鈞、婦女發展部主任蔡宛芬、政策會首席副祕書長柳嘉峰，至於其他部門，則全部換血。

蔡英文即將回任民進黨主席，2020年競選期間的多位人馬，也隨同她一起進駐民進黨中央。（多維新聞）

根據這份民單，民進黨新聞輿情部主任由顏若芳接任、社會運動部主任由楊皓茹接任、青年發展部主任由蔡沐霖接任、客家事務部主任由周江傑回任、媒體社群中心主任由廖泰翔接任；其中最讓外界關注的國際事務部主任和中國事務部主任，分別由英系綠委羅致政和國安會研究員吳峻鋕接任。

而細數這份名單中的蔡英文人馬，包括顏若芳、楊皓茹、廖泰翔、媒體創意中心副主任劉欣怡、國際部副主任謝佩芬、青年發展部副主任範綱皓、政策會副執行長許慧儀、網路社群中心副主任楊敏等等，都曾在2020年蔡英文競選辦公室工作過，濃厚的「英系」色彩，不言而喻。

年輕且外貌出眾的顏若芳，接任民進黨新聞輿情部主任。（多維新聞）

另外，這份新的黨務主管名單，也延續前一任民進黨主席卓榮泰的作風，主打年輕化，包括顏若芳、廖泰翔等人，年紀多隻有三十餘歲。

另針對台灣社會關心的藍委蔣萬安前對手、2020年立委落選人吳宜農的未來安排，黨內人士表示，隨着蔡英文回任黨主席後，對於黨務人事的改組勢必有通盤的規劃，尤其在這次大選表現傑出的立委候選人，也都有在思考範圍之中。由於吳宜農選後即成立「壯闊台灣」協會，宣示要在民間繼續推動相關的計畫並持續耕耘基層，因此無法專職在黨部工作，但吳宜農對於民進黨的發展也相當關心，因此在與林錫耀幾次商談後，同意兼任民進黨「新境界文教基金會」的智庫副執行長一職，持續針對自己所專長的國防政策參與研議並適時地對外發言。

據瞭解，這份新的黨務主管名單，民進黨將於5月20日正式對外公布。