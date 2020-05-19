【蔡英文5.20就職】台媒：演說兩岸內容維持「和平對等民主對話」

台灣總統蔡英文成功連任，將於明日（20日）展開第二個任期。有台媒報道，在明日就職典禮上蔡英文的演說，兩岸部分不會脫離選舉期間提及的「和平、對等、民主、對話」8字基調。

台媒《ET today新聞雲》報道，由於全球今年遭受新冠肺炎疫情肆虐的影響，蔡英文就職典禮上的談話基調，會以「防疫成效」為主軸，並進一步談及在這次防疫過程中，台灣在國際的認同與能見度的提升，而她將如何幫助台灣躍上國際舞台。

在演說中的兩岸內容方面，報道指，並不會脫離1月11日勝選之夜的論述，亦即不會主動挑釁，也不會脫離年初提及的「和平、對等、民主、對話」8字箴言，並再次呼籲與大陸重啟良性互動、長久穩定發展，「希望能理解民主台灣、民選政府，不會屈服威脅恫嚇的基本態度。」

另一台媒《三立新聞》亦報道稱，蔡英文兩岸基調採定「穩定」的基調，維持她上任以來，在兩岸事務方面採取的「不挑釁、不冒進、不輕易退讓」主張。報道也稱，她會再次提及「和平、對等、民主、對話」8字箴言。

台灣總統蔡英文將於明日（20日）展開第二個任期。（中央社）

傳建立「民共平台」恢復溝通 台總統府否認

此外，有台媒報道稱，民進黨內部曾討論，在蔡英文第二任期將兩岸關係朝向「恢復溝通」，以及建立「民共平台」的方向，即固定溝通管道。但台灣總統府否認，稱所謂「民共平台」的消息不實，又指「黨對黨」、少數決策的做法，是前屆政府時期的失敗經驗，「不但矮化了台灣主權，更無法讓人民信賴。」

（ET today新聞雲／三立新聞／聯合新聞網）