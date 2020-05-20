【蔡英文就職】蔡英文發表就職演說　強調「和平穩定的兩岸關係」

台灣第十五任總統、副總統宣誓就職典禮於5月20日上午9時，在台灣總統府大禮堂舉行，蔡英文、賴清德宣誓就職。 上午10時，蔡英文發表就職演說，她表示，下一個四年，在「產業發展、社會安定、國家安全、民主深化」四大面向上，她會超前部署，讓台灣脫胎換骨。 兩岸部分方面，她表示會持續努力，也願意跟對岸展開對話，為區域安全，做出更具體的貢獻，並重申「和平、對等、民主、對話」這八個字，但不會接受北京當局，「以『一國兩制』矮化台灣」。

蔡英文今日上午宣誓就職。（中央社）

蔡英文在就職演說中強調「和平穩定的兩岸關係」。她表示，面對複雜多變的兩岸情勢，過去四年，盡力為兩岸和平穩定，做出最大的努力，也獲得國際社會的肯定；會持續努力，也願意跟對岸展開對話，為區域安全，做出更具體的貢獻。

她指出，再次重申「和平、對等、民主、對話」這八個字，但不會接受北京當局，「以『一國兩制』矮化台灣，破壞台海的現狀，這是我們堅定不移的原則。」

蔡英文又指，「我們也會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務。這是我們維持台海和平穩定現狀的一貫立場。」

她表示，兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。「在變局之中，我會堅守原則，並秉持解決問題的開放態度，負起責任，也期盼對岸領導人，能承擔起相對的責任，共同穩定兩岸關係的長遠發展。」

值得一提是，和2016年的就職演說相比，蔡英文這次把兩岸明確放進「國安」的領域內來談，而且先談「國防」再談「兩岸」，2016年反而沒有提到「國防」。

此外，蔡英文這次提及49次「台灣」，1次是在「中華民國台灣」、4次「中華民國」。相比2016年，則是41次「台灣」、5次「中華民國」。