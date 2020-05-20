【蔡英文就職】美副國安顧問博明中文祝賀：民主沒有東西之分

台灣第十五任總統、副總統宣誓就職典禮於今天（20日）上午9時在總統府大禮堂舉行，蔡英文、賴清德宣誓就職，展開4年任期。 是次就職得到來自台灣邦交國及其他國家不少政要祝賀。其中，美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）用中文錄影祝賀，表示「民主與物理一樣，沒有東西之分」。 此外，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）亦在Twitter上表達對蔡英文的祝賀。

博明在白宮建築前錄影表示，他祝賀蔡英文在選舉中取得歷史性勝利，她的票數超越台灣的任何政治候選人，更讚揚台灣人民對來之不易的民主的維護，使領導人盡職盡責，台灣人民依靠的正是言論自由、法律的統治和自由公正的選舉，美國也依靠相同機制，台灣向世界表明，民主精神不只是美國的或西方的，而是普世的。

蔡英文今日上午宣誓就職。（中央社）

博明援引中國大陸天體物理學家方勵之在1980年代後期所說，「我研究的不是東方物理，也不是西方物理，而是物理」。博明說，民主同物理一樣，沒有東西之分。

另外，博明提到，台灣對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）時反應出色。博明表示，台灣有很多地方值得全世界學習，美國將持續與台灣交流，將繼續敦促其他國家和世衛等組織，把挽救人的生命置於任何政治考量之上。

據悉，博明為特朗普政府內的對華鷹派，20年前曾是路透社和《華爾街日報》駐北京和香港記者，如今在特朗普政府調整對華政策的過程中正扮演重要角色，力主轉向加劇對抗的路線。據《華爾街日報》指出，美中關係受疫情影響趨於緊張的過程中，一些決策均與博明有關，包括縮減中國大陸駐美記者的簽證和凍結給世衛資金等。

拜登在Twitter祝賀蔡英文就職。（Twitter截圖）

此外，除了稍早美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）首次公開發表聲明，祝賀蔡英文連任外，美國前副總統、民主黨總統參選人拜登也在Twitter表達對蔡英文的祝賀。拜登在Twitter轉發總統蔡英文Twitter，恭喜蔡開始第二任期，他並表示，台灣蓬勃的民主及應對新冠肺炎的處理方式是世界的典範，美國對台灣必須保持強勁、有原則、跨黨派合力的支持。

根據台灣外交部新聞稿，截至今天中午為止，共有來自47個國家及國際組織、約263名政要與各界友人以發表聲明、致函、帖文及拍片等方式祝賀蔡英文和賴清德就職，包括教宗方濟各（Pope Francis）在內台灣15個邦交國的最高元首及（或）政府首腦。美國方面也包括聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、聯邦參議院代議長格拉斯利（Chuck Grassley）等。

台外交部表示，來自日本、英國、法國、德國、丹麥、瑞典、瑞士、意大利、波蘭、愛爾蘭、立陶宛、拉脫維亞、奧地利、捷克、斯洛伐克、加拿大、澳洲、新西蘭、斐濟、印度、印尼、韓國、菲律賓、新加坡、緬甸、汶萊、委內瑞拉、土耳其、科威特等國政要、國會議員及友台人士，以及歐洲議會、中美洲統合體（SICA）等秘書長、友台小組主席、議員等人，也透過致函、致電、Twitter等不同管道表達祝賀。

（綜合報道）