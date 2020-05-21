【兩會2020】汪洋報告涉台部分縮減　僅強調加強與台各界交流交往

第十三屆全國政協會議第三次會議今日下午（21日）在北京召開，全國政協主席汪洋在會上做政協全國委員會常委會工作報告。 與上一年相比，汪洋在本次報告中關於台灣內容較為簡單，今年工作方面僅提及「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往」。

在汪洋報告中，港澳及台灣相關內容均至於「做好大團結大連和工作」章節之下。

關於香港，汪洋報告中提及，要求推進粵港澳大灣區創新合作，以及就港澳融入國家發展大局、港澳青少年教育培養等開展調研等內容。

汪洋報告中關於台灣的內容則較簡潔，在對上一年工作總結部分中，僅簡單提及「參與舉辦第十一屆海峽論壇，就兩岸基層治理等交流溝通」，而在對今年的工作要求方面，也僅表示要「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往」。

第十三屆全國政協會議第三次會議21日下午召開。（影片截圖）

而在2019年全國政協會議上，汪洋報告中涉台內容相對更多。當時在工作回顧方面，汪洋提及「年首次參與主辦兩岸基層治理論壇，圍繞《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》貫徹落實情況、兩岸青年創業基地發展等調研議政，加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫，堅定不移反對台獨。邀請海外僑胞代表列席政協全體會議，圍繞發揮海外僑胞在維護國家海外利益中的作用等調研建言。」

而在2019年工作要求方面，則強調要「認真學習貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅決反對台獨，深化與台灣島內有關黨派團體和人士的交流，參與舉辦海峽論壇相關活動。」

實際上，汪洋此次講話涉台內容與2019年1月2日的習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會提出的「習五點」一致。當時習近平指出，要「探索『兩制』台灣方案，豐富和平統一」，並鄭重倡議，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

蔡英文20日在就職典禮上表示，不會接受「以『一國兩制』矮化台灣」。（中央社）

不過，對於「習五點」，台灣方面始終表示拒絕接受。台灣總統蔡英文昨天（5月20日）正式宣誓就職，展開第二個總統任期。她在就職演說中再次強調，不會接受「以『一國兩制』矮化台灣」。

國台辦發言人馬曉光同日就此表示，「台獨」是逆流，大陸絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。他說，「台獨」是逆流，是絕路，大陸方面絕不容忍任何分裂國家的行為，絕不容忍任何外部勢力干預中國內政。馬曉光當時也強調，願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同台灣各黨派、團體和人士加強交往，繼續就兩岸關係和民族未來開展對話協商，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一和實現中華民族偉大復興而共同奮鬥。