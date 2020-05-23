前國民黨副秘蔡正元：藍應替台獨添柴　測試大陸「是不是玩真的」

全國人大22日開幕，國務院總理李克強作政府工作報吿。值得注意的是，在此次報告中，涉及兩岸的部分並未提及「九二共識」，甚至談到「促進統一」時，統一兩字之前也未見「和平」。 對此，前國民黨副秘書長蔡正元在當地時間5月23日通過Facebook表示，「九二共識」其實是兩岸的政治軍事緩衝區，但現在大陸終於放下九二共識，也不再談和平統一。蔡正元認為，面對民進黨修憲台獨，國民黨應加柴添薪，不僅測試台獨真面目，也檢視大陸倡統是不是玩真的。

前國民黨副秘書長蔡正元指出，大陸方面終於放下九二共識，也不再談和平統一，國民黨應替台獨加柴添薪，檢視大陸倡統是不是玩真的。（洪嘉徽／多維新聞）

蔡正元5月23日表示，有人認為九二共識已經過時，但當然也有人看到九二共識其實是兩岸的政治軍事緩衝區，「不過能看到這個巧門的人，真的不多。」蔡正元認為，九二共識讓兩岸政治對峙的程度降低，也讓軍事衝突的機率減少。然而蔡英文2016年廢棄九二共識後，有親美反中的台獨需求，接着中美對峙的情勢，也令蔡英文撿到槍，並使台灣站穩反中前線的地位。

接着，蔡正元表示，但是大陸在蔡英文執政的四年內，對於台灣單方面廢棄九二共識也沒什麼反應，還照常送出大錢給台獨政權，形同軟弱失信。相對的，國民黨還有人信守九二共識，「守那種沒有意義的寒窯。」

蔡正元指出，現在大陸終於放下九二共識，也不再談和平統一，蔡英文和民進黨下一步也將着手修憲，到時一定會出現台獨修憲提案。蔡正元認為，國民黨不只不應再當剎車皮，甚至還要添薪加柴，藉以測試台獨的真本事和真面目，也順便看看大陸方面倡議的統一，是不是玩真的。