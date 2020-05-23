【港版國安法】朱立倫稱北京「政治承諾失信」：兩岸心靈越來越遠

十三屆全國人大三次會議22日開幕，議程包括審議「港版國安法」，人大常委會副秘書長王晨同日上午解說草案時，提到中央維護國家安全的機關，可在港建立機構，依法履行維護國安職責。 「港版國安法」在台灣也引起廣泛關注。國民黨前主席朱立倫5月23日通過Facebook發表看法。朱立倫指出，港版國安法越過香港特區政府與《基本法》直接立法並施行，無異宣吿「一國兩制」、「港人治港」的政治承諾已失信。朱立倫說，台灣人珍惜民主自由的生活方式，看到北京如此對待香港，兩岸心靈之間的距離只可能越來越遙遠。

朱立倫認為，中共人大所提出的港版國安法，無異宣吿「一國兩制」、「港人治港」的政治承諾已失信，也使得兩岸心靈之間的距離越來越遙遠。（洪嘉徽／多維新聞）

朱立倫表示，如今中國人大提出審議港版國安法，內容包含可在香港建立國安機構、懲治危害國家安全的言行等，如此越過香港特區政府與《基本法》意圖直接立法並施行的舉動，無異是宣吿當年的「一國兩制」與「港人治港，高度自治」的政治承諾失信，香港將納入「一國一制」的範圍。這也意味着，香港回歸至今享有的高度自治、司法獨立等現況，將走入歷史。

朱立倫稱，經過去年反修例，並未見到北京與港府進一步深化與港人的溝通，卻看到諸多越趨強硬的措施發生，包括一系列針對參與民主運動人士的清算、逮捕，以及四天前，香港立法會內務委員會選舉主席時，民主派議員被擋在議會門外不得入內投票的荒謬事件，顯見香港的民主與自治正遭遇極大的危機。

朱立倫稱，台灣人民珍惜民主自由的生活方式，看到北京當局如此地對待香港，兩岸心靈之間的距離只可能越來越遙遠。朱立倫強調，「我們從未將一國兩制當作選項」，也不樂見香港在北京高壓介入下，從原本得以保障自身制度的「一國兩制」走向被同化的「一國一制」。