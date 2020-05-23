【港版國安法】台學者：北京似以香港為破口取回對美主動權

全國人大將授權人大常委會制訂「港版國安法」，引發台灣關注。台媒《中國時報》5月23日刊登台灣輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎的評論。 何思慎在文中指出，美國總統特朗普對中挾台灣、香港，招招逼人，北京方面早前處陷入被動，然而此次人大啟動香港國安法立法，似乎意在以香港為破口，反手對美方打「香港牌」，藉此測試美國對港支持的底線，並取回主動權。

文章稱，從2020年台灣總統大選到新冠肺炎疫情，兩岸之間陡升的對立及彼此間的認知情感更趨負面，這也壓縮了兩岸互遞出橄欖枝的政策空間。此外，北京雖仍堅持「台灣問題」是中國內政，不容外力干涉，但無疑的，美中關係仍為牽動兩岸互動的關鍵因素，習近平如何應對特朗普打的「台灣牌」，比具體回應蔡英文的兩岸關係說法更形重要。

針對北京方面啟動港版國安法，何思慎提醒，北京既然反手打「香港牌」，亦可打「台灣牌」。何思慎提起一句台灣政壇的老話，「今日香港，明日台灣」。（多維新聞）

何思慎認為，北京對蔡英文的就職演說的兩岸關係基調雖不滿意，但相信也未感到意外。至於「台灣問題」方面，大陸國務院總理李克強和全國政協主席汪洋在兩會的工作報吿，都着眼操之在己的部分，輕輕帶過為適應時局的權宜做法，報吿中未提「堅持一個中國原則」及「九二共識」，這並不意味對台政策基調的改弦更張，或對台釋出「善意」。

何思慎強調，畢竟在美中關係從競合走向對抗的進程中，蔡英文雖宣誓不推動「法理台獨」，避免台灣成為美、中博弈中的「麻煩製造者」，但蔡英文缺乏「九二共識」的兩岸「對等」訴求，北京仍將其解讀為「兩國論」的實踐，彼此缺乏互信之下，民進黨和共產黨恐難另起爐灶啟動「對話」。

何思慎指出，人大啟動了香港國安法立法，似乎意在以香港為破口，反手對美打「香港牌」，測試美國對港支持底線，取回主動權。然而何思慎也提醒，「今日香港，明日台灣」，既然可以反手打「香港牌」，北京對美亦可打 「台灣牌」。