【港版國安法】彭定康發起聯署　約200各國政要反對立法

「末代港督」彭定康（Chris Patten）及英國前外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）5月23日發起聯署聲明，指摘北京欲實施「港版國安法」，是全面攻擊香港自治、法治及基本自由，公然違反《中英聯合聲明》。參與聯署的包括來自美、英、歐亞及澳洲等23國的186名政界人士。

港版國安法：「末代港督」彭定康5月23日發起聯署，斥北京欲實施「港版國安法」是公然違反《中英聯合聲明》。圖為2019年9月13日有香港示威者在獅子山舉起標語。（Reuters）

聯署聲明對「港版國安法」深表關切，形容對香港自治、法治及基本自由的「全面攻擊」、「不能容忍」。聲明指摘北京公然違反《中英聯合聲明》，表示「若國際社會不能相信北京對香港的承諾，將不願意相信北京會在其他事情信守諾言。」

英國《衛報》（The Guardian）形容聯署聲明措辭強硬，並引述彭定康表示：「有關聲明顯示，中國政府單方面在香港實施《國安法》的決定，使國際的憤怒與日俱增。」

聶偉敬就指出：「這是自1997年以來中國政府對香港人民的最嚴重威脅，香港人民需要並應得到我們支持。」

路透社報道，有17名美國國會議員參與聯署，當中包括共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）與克魯茲（Ted Cruz），以及民主黨眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）及眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）。