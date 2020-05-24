港版國安法｜蔡英文警告或取消對港特殊待遇　籲落實香港高度自治

全國人大會議正審議「港版國安法」，針對顛覆國家政權、分裂國家、實施恐怖主義活動以及外部勢力干預等。有網民於網上發起今日（24日）在港島區遊行，呼籲參加者於下午由銅鑼灣遊行至灣仔，表達對《國歌法》以及港版國安法不滿，其後演變成衝突，堵路與催淚彈再現街頭。 台灣總統蔡英文24日晚上通過Facebook表示，她很關心此刻的香港情況，又表示，真正落實對香港高度自治的承諾才能讓香港社會回歸自由與平靜。她說，台灣會在既有的基礎上，提供香港人民必要的協助。 她還表示，相關情況一旦發生變化，台灣方面可能會停止適用《香港澳門關係條例》，這意味著香港市民赴台可能將不再享有相對大陸居民而言更寬鬆的待遇。

蔡英文稱，中國人大正計畫繞過香港立法機構制定「香港版國安法」，嚴重威脅香港的前途。她指，法律如果實施，香港民主自由及司法獨立的核心價值將受到嚴重侵蝕，所謂「50年不變」、「港人治港，高度自治」的承諾，也瀕臨破產。

蔡英文說，真正落實對香港高度自治的承諾才是北京與港府當局重新得到信任，讓香港社會回歸自由與平靜的不二之道。

↓↓↓港島衝突：鵝頸橋底追逐戰 時代廣場外遺血跡

+ 9 + 8 + 7

蔡英文說，香港的情勢發展，台灣政府始終高度關心，依據《香港澳門關係條例》第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部。

本條例施行後，香港或澳門情況發生變化，致本條例之施行有危害臺灣地區安全之虞時，行政院得報請總統依憲法增修條文第二條第四項之規定，停止本條例一部或全部之適用，並應即將其決定附具理由於十日內送請立法院追認，如立法院二分之一不同意或不為審議時，該決定立即失效。恢復一部或全部適用時，亦同。本條例停止適用之部分，如未另定法律規範，與香港或澳門之關係，適用臺灣地區與大陸地區人民關係條例相關規定。 《香港澳門關係條例》第60條

她稱，希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。

蔡英文說，對於此刻正在奮力捍衛香港核心價值的香港人民，台灣各界一直給予極大的關心與支持。她強調，港澳條例已有相關的規範，過去這段期間，台灣政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援；面對情勢的變化，國際社會正向香港人積極伸出援手，台灣也會在既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。

《香港澳門關係條例》是台灣規範香港與澳門在主權移交後，與香港、澳門間的各種往來而訂定的條例，於1997年3月18日通過。目前港人在台工作、入籍等都受《港澳條例》規定，和大陸人所受規管相比較為寬鬆。