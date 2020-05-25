港版國安法｜台灣將停港澳條例？　國民黨主席批民進黨選後切割

全國人大會議正審議「港版國安法」，針對顛覆國家政權、分裂國家、實施恐怖主義活動以及外部勢力干預等。有反對者昨日（24日）在港島區遊行，表達對《國歌法》以及港版國安法不滿，其後演變成衝突，堵路與催淚彈再現街頭。 台灣總統蔡英文當晚通過Facebook表示，她很關心此刻的香港情況。同時指出，相關情況一旦發生變化，台灣方面可能會停止適用《香港澳門關係條例》（《港澳條例》）。 針對蔡英文的言論，國民黨主席江啟臣表示，民進黨不應切割港澳，應設法讓港澳條例在人道協助、政治庇護等能夠加以制度化、法制化。

江啟臣批評，民進黨選前撐港選後切割。（中央社／資料圖片）

江啟臣今天在接受傳媒訪問時表示，支持香港的自由民主，若港版國安法在沒有與港人溝通的情況下制定與實施，這對香港長期的自由與法治，絕對是非常大的衝擊，這也對港人自治以及未來民主化發展，產生巨大影響。

他呼籲北京在這件事情上要非常謹慎，不樂見香港的自由與法治，與北京所承諾的港人治港等都成為幻滅。

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江啟臣也呼籲民進黨政府，對香港問題必須有所因應，不要讓人覺得，「去年選舉時大聲挺香港，選後讓人感覺像要切割香港，停止《港澳條例》的適用，這等於是把香港切割掉。」

他指出，不管是國民黨或民眾黨，都是針對港人需要協助的部份，設法讓港澳條例在人道協助、政治庇護等能夠加以制度化、法制化。