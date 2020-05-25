【港版國安法】林榮基：台灣停用港澳條例影響大　盼勿「一刀切」

台灣總統蔡英文昨晚（24日）發文表示，香港情勢若發生變化，可停止適用《港澳條例》。銅鑼灣書店創辦人林榮基接受《中央社》訪問時表示，條例停用恐影響人道援助和港人居留，盼台灣政府保留相關條款，勿「一刀切」。

台灣總統蔡英文昨晚（24日）發文表示，香港情勢若發生變化，可停止適用《港澳條例》。（中央社資料圖片）

據《中央社》報道林榮基表示，姑且不論商務和經貿，停止適用港澳條例可能影響港人的居留權益。他說，「2019香港『反送中』抗爭後，有許多年輕港人來台，若停止適用條例，可能對相關的人道救援造成影響，如果是這樣，香港人會很失望，我相信支持香港的台灣人，也會很失望。」

他說，希望台灣政府不要「一刀切」，能夠保留居留權益等相關條款，繼續協助港人。

↓↓↓今年4月，林榮基的銅鑼灣書店在台北正式開張：

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理解「難民法」短期內難以立法

林榮基表示，近幾個月不少香港年輕人來台，有些短期停留，有些則想長期居留，就他所知，在台灣政府的協助下，並沒有人被遣返香港。台灣社會對訂立「難民法」未有共識，他能理解短期內難以立法。因此他認為，目前政府這種「只做不說」的方法是可行的。

林榮基最後強調，港人來台也希望自食其力，並非平白享受台灣福利，盼台灣社會能理解。他也期望的台灣能持續為香港提供人道援助。

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（中央社）