【台北新去處】誠品敦南店本月底結業　信義店將接棒設24小時書店

台北的誠品敦南店是全球第一間24小時書店，也是港人的朝聖地標，但即將於本月底結業。 為此在信義商圈的誠品，將會無縫接軌在周五（29日）增設24小時書店，並且不但音樂館、生鮮超市也會全天候營運。凌晨一時始關門的「eslite café」也帶來不少新意，除會提供餐酒之外，更會有各類台灣美食，例如牛肉麵、小籠包、滷味拼盤、涼麵等。

隨着誠品敦南店即將於月底結業，誠品信義店將無縫接軌轉型為24小時書店。（中央為）

據了解，24小時書店位於誠品信義店的3樓，面積是誠品敦南店的2.5倍，並且擁有超過17萬種書籍選物，規模是誠品敦南店的1.8倍。除了書香味十足之外，同場還有音樂館、生鮮超市，整體而言可說是誠品敦南店的「升級版」。此外，誠品敦南店席地而坐的獨特風景，在誠品信義店也可重現，雖然店內不乏座位空間，但讀者想隨性坐在地上，店方同樣樂見不會禁止。

資深協理張曉玲受訪表示，自2018年起，信義商圈餐飲業增加帶動深夜經濟，誠品信義店轉型為24小時書店後，透過增加服務內容，可望吸引到不同族群進來信義區。張曉玲又指，以誠品敦南店的日間來客以女性為主佔7成，夜間書店來客男女各半，平均年齡為35歲至55歲，平均消費金額較高等情況來看，未來誠品信義店的顧客年齡層將更年輕，預計將有兩成營收來自24小時書店。

全球首間24小時書店誠品敦南店即將結業，近日吸 引不少民眾前往回味、拍照留念。（中央社）

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至於台灣會否出現第二間24小時書店，張曉玲就提到此前有進行過24小時書店票選活動，其中台中的呼聲很高，故日後誠品將以快閃方式，展開跨夜書店活動，首站很有可能就是台中。

（聯合新聞網）