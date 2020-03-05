【誠品敦南店】《一頁台北》取景地　全球首間24小時書店5月關閉

台灣大型連鎖書店誠品大受台灣人以及港人喜歡，2015年更獲得CNN評選為「全球最酷書店」，一共有17家書店入選，台北敦南誠品書店更是其一，加上台北敦南誠品書店是全球首家24小時開放的書店，吸引不少文青以及愛書之人長留在內慢慢睇書。不過今日令人感到可惜的消息傳出，台北敦南誠品書店將於5月底關閉。

台北敦南誠品書店只營運到5月底。（官方圖片）

台灣電影《一頁台北》由郭采潔、姚淳耀、張孝全等人主演，是套浪漫愛情電影，榮獲2010年柏林國際電影節青年導演論壇「青年導演論壇」最佳亞洲電影獎，更是郭采潔首次進軍大銀幕的作品，《一頁台北》為2010年Google上半年度台灣關鍵字搜尋排行榜第三位，僅次於網絡爆紅的林育群和旅美棒球球星郭泓志。

首次進軍大銀幕的郭采潔憑《一頁台北》奪得2010年台北電影節「最佳新演員獎」。（電影劇照）

故事講述姚淳耀飾演的小凱，每夜總是蹲坐在24小時營業的誠品書店敦南店內的法文書架下，自學法文教材，不斷講法文的我愛你「Je t'aime」，引起了書店店員Susie（郭采潔 飾）的注意，其後發生一連串意外令兩人在台北街頭、師大夜市、台北捷運、大安森林公園、戀人旅館等等的地方奔走，在電影之中紀錄下台北的一面，而誠品書店敦南店亦剛好是兩人的「訂情」地點。

誠品書店敦南店的最大賣點便是24小時營業。（《一頁台北》電影劇照）

由於誠品書店敦南店的賣點是24小時營業，相信不少港人都有去過，不過因為冠狀病毒病（COVID-19，武漢肺炎）的關係，台灣由2月11日凌晨12時起實施暫時禁止香港人入境，直至另行通知為止。換句話說，想爭取最後潮聖打卡的香港人今次就未必有機會了，一切都需要取決於肺炎疫情的最新動態。