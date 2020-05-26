親綠民調：66%台人反對「一國兩區」　台灣人認同近八成

親綠機構「台灣民意基金會」5月26日舉行記者會。基金會指出，根據其民調，有66%的台灣民眾不支持「一國兩區」（一個中國，兩個地區，為2012年由國民黨提出，對於兩岸關係的定位）主張、78%的台灣民眾「以身為台灣人，不是中國人，而感到光榮和驕傲」。

關於蔡英文在就職演說中宣示，會持續遵循《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》來處理兩岸事務，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這明白表示遵循與維護「一國兩區」的主張，而據民調結果顯示，有66.2%的台灣民眾不支持「一國兩區，未來統一」的法令規定，其中有39.2%非常不支持、27%不太支持，僅21%台人表達支持。

最新民調顯示，66%台灣人反對「一國兩區」 。（多維新聞）

另有77.7%的台灣民眾「以身為台灣人，不是中國人，而感到光榮和驕傲」，其中非常有同感者佔52.1%、還算有同感者為25.6%，16.7%的台灣民眾沒有同感，游盈隆指，這項數字證明台灣作為一個主權獨立國家最重要的心理條件已經完全成熟。

此外，數據也指出，76.1%的台灣民眾認為中國大陸要對新冠肺炎全球大流行負起責任，非常同意者54.6%、還算同意者21.5，不認同者僅16.5%。進一步分析，即使是國民黨的支持者，也有59%的民眾認為中國大陸需負起責任，「顯然這已是全台共識」。

這份民調也針對蔡英文的聲望進行調查，數據顯示，蔡英文的聲望達71.2%，創下歷史紀錄。至於蔡英文、台灣副總統賴清德、台灣行政院長蘇貞昌、疫情指揮官陳時中等人的人氣指數，67.3%的台灣民眾對蔡英文有好感、賴清德取得65.5%民眾好感、蘇貞昌則博得62.6%好感支持，陳時中更達到了91.9%。游盈隆形容，這四個人是「新四大天王」。

游盈隆認為，台灣作為一個主權獨立國家最重要的心理條件已經完全成熟。（林仕祥／多維新聞）

與會的台灣前行政院研考會主委林嘉誠認為，雖然民調顯示多數台灣人不支持「一國兩區」的主張，但不論是台灣民意、外交或兩岸關係等等，很多事情的理想跟事實的差距還是很大。林嘉誠認為，從蔡英文的第一任來看，蔡英文是一個成熟理性的人，但在2019年打選戰，香港問題和習五條讓她變成「辣台妹」，現在看起來又迴歸成「理性小英」，期待蔡英文日後能妥善處理相關挑戰。

前民進黨立委林濁水則是認為，一旦國家有難，民眾都會鞏固領導中心，聚集在大旗之下，即為「聚集現象」，如今台灣成功抗疫，蔡英文的支持度「不會以撐竿跳的方式跳起來才怪」。

該份民調的調查時間為2020年5月20日至21日，以全台住宅電話用戶為抽樣架構，隨機抽樣1085個有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。