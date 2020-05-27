【港版國安法】蔡英文：台行政院將提人道救援港人行動方案

全國人大會議正審議「港版國安法」，相關消息在台灣也引起廣泛關注。據中央社消息，台灣總統蔡英文今天（27日）表示，早上與行政院長蘇貞昌討論達成共識，由行政院組一個專案，對「香港的朋友」提出一個人道救援的行動方案，這個專案將由陸委會負責規劃，希望陸委會在最短時間內提出規劃，向社會大眾說明。

蔡英文今天出席民進黨中執會前受訪指出，今天早上她與行政院長蘇貞昌有機會討論並已達成共識，由行政院組一個專案，對香港的朋友提出一個人道救援的行動方案，這個專案將由陸委會負責規劃，也會做跨部門協調，執行這個專案。

她說，這個專案也會盤整相關的資源，對於港人居留、安置、照顧，進行完整規劃，包括預算的匡定以及協助機制的明確化等等，她希望陸委會在最短時間內提出規劃，向社會大眾說明。

早前，蔡英文在Facebook發文表示，香港情勢若發生變化，可停止適用《香港澳門關係條例》（《港澳條例》）。這意味著香港市民赴台可能將不再享有相對大陸居民而言更寬鬆的待遇。

蔡英文Facebook發言被批評是「放棄香港」，台灣陸委會此後出面稱，蔡英文的言論並非表示要「放棄香港」，而是對北京示警，台灣政府也將更積極協助港人，並稱面對情勢變化，台灣政府會在既有基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要協助。。