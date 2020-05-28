【港版國安法】國民黨：中共缺溝通　傷害陸港互信

全國人大28日表決通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，台灣朝野也紛紛對於此事發布聲明。 國民黨批評中共缺乏溝通，傷害大陸與香港之間的互信基礎，又要求蔡英文政府不應將 「與香港人民站在一起」當成口號，應從《憲法》出發，妥善規劃足以保護良善港人的法律規範。

對於「港版國安法」的通過，國民黨表示，此法通過可能替香港社會帶來對立及衝突，同時也對香港自由民主帶來衝擊，國民黨對此表達高度憂慮。國民黨基於歷史淵源與同胞情懷，始終支持香港地區維持自身獨特地位，保持有別於大陸地區的民主與自由。

國民黨認為，「港人治港、高度自治」為中共當局對香港人民的承諾，然而此次中共當局決定在港設置安全機構，觸動港人敏感神經，缺乏充分溝通，傷害大陸與香港間本已脆弱的互信基礎，令人遺憾。國民黨呼籲中共當局、港府與香港各界，應充分溝通、理性對話，重現香港立法與司法的高度自治。

對於港版國安法，國民黨發佈聲明，一面批評中共缺乏溝通傷害陸港互信，令一面則要求蔡英文政府，不應僅將 「與香港人民站在一起」當成口號。圖為國民黨主席江啟臣。（中央社）

國民黨強調，他們挺香港爭取自由民主的態度不會改變，只要有利於港澳人民自由、民主、人權及繁榮，國民黨都樂觀其成。目前國民黨立院黨團已依中華民國《憲法》精神與規範，積極研擬相關法律提案與政策建議，利用具體修法作為，完善《港澳關係條例》，藉以支持香港人民爭取自由民主，讓相關庇護規範更加明確可行。

同時國民黨也質疑，蔡英文目前僅提出組成項目小組研議人道救援行動方案，但如何救援、給予什麼樣的協助與安置條件尚無明確說明。甚至蔡英文也曾表示，「香港情勢一旦發生變化，可停止適用港澳條例一部或全部」，國民黨要求蔡英文應清楚說明，究竟在怎樣的條件下會停止全部或一部分的《港澳關係條例》？否則港澳人民將被視同大陸地區人民，與台灣的交往會受較大限制，蔡英文應具體交代後續的政策衝擊及相關評估，以利凝聚台灣內部共識。

對於港版國安法，台灣民眾黨立法院黨團認為，中方強行立法要求香港民眾接受，已破壞一國兩制之承諾。（中央社）

另外，台灣民眾黨立法院黨團對中國全國人民代表大會通過港版《國安法》強烈譴責。民眾黨立院黨團表示，「中國政府不願面對中港之間、香港內部長期以來的各層次矛盾，利用香港基本法中的中央政府權限，強行立法要求香港民眾接受。已破壞一國兩制之承諾，法案中明列的國安機關進駐與後續修法，極可能再次限縮香港的人身與言論自由，進一步打擊香港的自由、法治。」

台灣民眾黨也強調，台灣在「政治庇護」問題上，一直沒有建立明確的制度，也無確立謹慎的審查機制，在可預期有大規模庇護需求的同時，台灣卻無法制化的處理機制，也無疏導大規模進入國境的個案協助。台灣民眾黨呼籲，台灣朝野各黨派應實際面對問題，儘速明確建立港人庇護法制化。

至於時代力量則表示，「嚴厲譴責中共，長期只會把政治承諾踩在腳下、片面撕毀《中英聯合宣言》、藐視國際政治規範，對外製造事端、對內打壓人權」。時代力量指，當初中共承諾「香港五十年不變」，但豈知僅過不到一半的時間，在去年就試圖以《逃犯條例》插手香港司法，而今更堂而皇之地「將香港納入《國安法》」。