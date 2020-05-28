港版國安法｜蔡英文稱台灣團結撐港　陸委會譴責中共罔顧民意

全國人大28日下午通過「港版國安法」。蔡英文5月28日在臉書（Facebook）表示，香港的情勢惡化，對區域的和平穩定造成衝擊，台灣有責任與國際民主陣營的夥伴攜手合作，「持續撐香港、撐港人」，不會坐視民主、自由、人權在香港倒退。文末更標註「自由的台灣撐香港的自由」。 台灣陸委會表示，中共罔顧民意、強渡關山的蠻橫作法，嚴重傷害香港民主自由及法治，予以強烈譴責。

蔡英文指，中國大陸繞過香港立法機構，強行通過「香港版國安法」立法的決議，大幅壓縮香港言論自由和司法獨立，台灣立法院進行了相關的討論，朝野立委都有共識，要對北京當局提出譴責。她強調，此時此刻，台灣全體不分政黨色彩、不分政府民間，「團結起來，相挺香港人民、相挺普世的民主價值」。

全國人大28日表決通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》。（新華社）

蔡英文表示，台灣行政院已啟動「香港人道援助關懷行動專案」，持續前一階段的工作，規劃港人在台的居留、安置、照顧等更進一步的協助措施，相關的措施，將由陸委會跨部門協調、編列預算挹注經費，並透過政府設立的法人機構、集成民間力量公私協力來執行。

蔡英文說，隨着中國大陸打破「50年不變」的承諾，香港的情勢惡化，也對區域的和平穩定造成衝擊，台灣有責任與國際民主陣營的夥伴攜手合作，持續增香港、撐港人，不會坐視民主、自由、人權在香港倒退。

對於港版國安法決定通過，台陸委會稱，中共對香港事務之處理態度，不僅攸關港人福祉，更牽涉兩岸心理距離，以及亞太地區的繁榮穩定；其在港強推國安法、設立國安機構，背棄對香港「高度自治」、「50年不變」的承諾，印證「一國兩制」的虛偽本質，並非兩岸關係之福，也將動搖國際社會信心。

陸委會指，沉默的代價，將是縱容集權專制政權，肆無忌憚地蠶食鯨吞我們得來不易的民主與人權。面對香港變局，臺灣不能置若罔聞。陸委會業依蔡英文指示，統籌規劃香港人道援助行動專案，完善港人赴台居留、安置、照顧之政策目標，俾與全球民主陣營續為香港自由發聲，共同捍衛普世價值。

民進黨：將成立香港情勢因應小組

另據了解，民進黨於28日在Facebook發出聲明，表達「強烈遺憾和嚴厲譴責」，批評這是公然違反對香港人民及國際社會的承諾，讓「一國兩制」體制形同瓦解，並強調民進黨支持香港的自由、民主、人權和自治，照顧港人的決心絕對不會改變。民進黨並稱，將集成黨內相關部門組成「香港情勢因應小組」，密切關注事態發展，與「民間和香港朋友保持溝通，協助政府完善人道救援機制」。