特朗普宣布將退出世衛　美國在台協會：台灣可成全球公衛要角

美國總統特朗普（Donald Trump）5月29日於白宮玫瑰園記者會上宣布，美國將「終止」（terminating）與WHO的關係。 美國在台協會（AIT）5月30日表示，在全球公衛領域，「台灣可扮演重要角色」。

AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）表示，美方長期支持台灣有異議參與國際組織。 （Facebook@美國在台協會 AIT）

AIT發言人孟雨荷表示，對於不以「國家地位」（statehood）為取得會員資格必要條件的國際組織，美方長期支持台灣成為會員；對於以國家地位為取得會員資格必要條件的國際組織，美方則支持台灣「有意義參與」。

孟雨荷指出，COVID-19全球大流行更加凸顯此一立場的重要性。台灣是民主制度的成功故事、可靠夥伴，世界的良善力量。在應對全球挑戰方面，台灣已做出顯著貢獻，而當台灣尋求擴大此一貢獻時，美國將持續致力於支持台灣。

台美合作防疫，攜手打造智慧科技模組化防疫病房，台灣衛福部長陳時中（前中）、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）（右）等人15日一同參觀。（中央社）

孟雨荷說，美國和台灣都希望與各國分享成功遏制COVID-19疫情的「台灣模式」。在全球公衛領域，「台灣可扮演重要角色」，《台北法》（TAIPEI Act）即展現美台人民情誼，以及美台間歷久不衰的夥伴關係。