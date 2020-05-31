美國將退出世衛　國民黨主席江啟臣：美輕言退出留下失序世界

美國總統特朗普（Donald Trump）5月29日舉行記者會，大動作宣布美國將中止與世界衛生組織（WHO）的關係、撤銷香港特殊待遇等多項反制中國措施，以回應北京強推「港版國安法」、竊取美國機密技術與知識產權，以及夥同WHO隱匿新冠肺炎疫情等。 國民黨主席江啟臣5月30日晚間於Facebook上表示「遺憾」，期望美方能夠積極參與，讓WHO成為真正捍衛世界公共衛生的機構，而不是輕言離開。

國民黨主席江啟臣5月30日晚間在個人臉書上表示，美國特朗普不應輕易轉身離開，而是應該力促世衛改革並落實世界公衛維護的責任（洪嘉徽／多維新聞）

江啟臣表示，WHO未能有效協調全球抗疫，殆無疑義，長期拒絕台灣實質參與，也早引起台灣人民的不快，但對美國在譴責 WHO以外，拉高到退出並撤資的決議，深感擔心與遺憾。

江啟臣進一步說，病毒傳播全球化的年代，全球的公共衛生，絕對需要全球尺度的政策協調與治理體系，WHO 運作有問題，應該是留下來力圖改革，而非輕言退出。

江啟臣細數過去，表示「中華民國」在參與籌備聯合國之初，就倡議召開「國際衛生會議」；1946年國際衛生會議首度召開，會中通過WHO憲章，後來才有WHO，他個人衷心希望，美方能更積極參與，讓 WHO 成為真正能捍衛世界公共衛生的機構，而「不是轉身就走，留下一個失序世界」。

針對特朗普取消香港特殊地位的做法，江啟臣認為固是對北京粗暴立法的強勢表態，他擔心，這種對峙衝撞上的「超前部署」，也可能同時重創香港民眾權益；正如蔡英文此前表示可能取消港澳特殊條例，此刻他也要呼籲華府，不管對北京採取任何行動，請儘可能想好配套，減少對香港民眾的傷害。