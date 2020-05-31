多圖│台誠品敦南店今結業3萬人到場回憶　24小時書店由信義店接棒

全球首間24小時書店誠品敦南店，是台北著名地標，亦是港人訪台一大朝聖去處，不少民眾和旅客曾在此通宵閱讀，留下美好回憶，遺憾是由於租約不獲續約，將於今日（31日）結業。 誠品敦南店連日來準備了諸多結業活動，包括折扣優惠和講座等，不少讀者亦前來購書、看書、拍照留念，把握與該店最後的相處時光。進入最後一日的熄燈倒數，大批讀者慕名而來，店內人頭攢動，店方估算全日將有3萬人次蒞臨。

▼圖輯｜誠品敦南熄燈最後一日 店內人頭攢動

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誠品敦南店在1999年時，首度開創24小時不打烊的經營模式，吸引海內外傳媒爭相報道，美國有線電視新聞網（CNN）更將其評選為「世界最酷書店」。自此，它逐漸變成台北及台灣的代表性地標。據悉，該店結業後，所在的敦南金融大樓將改建為酒店。

綜合台媒報道，誠品敦南店今日一早即出現排隊進場的人龍，店方估算全日將有超過3萬人次進店。據觀察，許多民眾都戴口罩前來，甚至不少人帶着相機，希望能捕捉該店最後的畫面。

▼圖輯｜連日來有明星和讀者到場 與敦南店說再見

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一名朱姓大學生受訪稱：「從小一直到大學都充滿誠品的回憶，今天想陪它到最後」。另有黃姓男子表示，今天看到大批讀者到誠品說再見，內心感到很欣慰，「好久沒有看見書店有這麼多人了，很高興大家都有懷舊的情懷」。

此前，已有不少讀者前來向敦南店告別，當中還包括台灣影視明星林依晨，她昨日（30日）在微博發布自己兩個月來3度前往敦南誠品告別的照片，並寫道「唉，真的很捨不得啊⋯⋯」，並在結業倒計時廣告牌前留影、參觀回顧特展。

▼圖輯｜誠品信義店將接棒提供24小時書店

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敦南店熄燈前，誠品信義店於5月29日即接棒提供24小時書店服務。書店位於誠品旗下大型商場的3樓，面積是敦南店的2.5倍，同場還有音樂館和生鮮超市，店內設有營業至凌晨1時的「eslite café」，提供餐酒及各類台灣美食，例如牛肉麵、小籠包、滷味拼盤、涼麵等。

此外，敦南店席地而坐的獨特風景，在信義店亦可重現，雖然店內不乏座位空間，但讀者想隨性坐在地上，店方同樣樂見不會禁止。資深協理張曉玲受訪表示，自2018年起，信義商圈餐飲業增加帶動深夜經濟，信義店轉型為24小時書店後，可望吸引到不同族群前來信義區，未來誠品信義店的顧客年齡層將更年輕，預計將有2成營收來自24小時書店。

▼地圖｜信義店與敦南店（近忠孝敦化站）相距2站捷運 徒步則約25分鐘

（綜合報道）