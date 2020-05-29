銅鑼灣書店｜人大通過港版國安法翌日　蔡英文晤林榮基談協助港人

全國人大會議昨日（28日）在北京閉幕，高票通過「港版國安法」，授權人大常委會制定具體法律及執行機制。 在台灣，總統蔡英文今日（29日）造訪位於台北中山區的銅鑼灣書店，拜訪書店創辦人林榮基。蔡英文說，感謝林榮基對香港人權自由民主的堅持，並強調已成立專案工作小組協助港人。

蔡英文（左）5月29日上午造訪位於台北中山區的銅鑼灣書店，拜會書店創辦人林榮基（中），並參觀書店。圖右為民進黨副秘書長林飛帆。（中央社）

林榮基去年為重開銅鑼灣書店而在網上發起募款行動，最後籌得近600萬（新台幣，約合154萬港元），書店於上月25日開張，當時蔡英文曾送上花籃表祝賀。

「港版國安法」經人大表決通過前，蔡英文周三（27日）表示，台灣行政院將對「香港的朋友」提出一個人道救援的行動方案。「港版國安法」昨日通過後，蔡英文隨即在Facebook說明，台灣行政院已啟動「香港人道援助關懷行動專案」，持續前一階段的工作，規劃港人在台的居留、安置、照顧等更進一步的協助措施，相關的措施，將由陸委會跨部門協調、編列預算挹注經費，並透過政府設立的法人機構、集成民間力量公私協力來執行。

據台媒中央社報道，她今日到銅鑼灣書店拜訪林榮基時，也特別指出，這趟是來了解準備來台的香港人或在台港人的需求，了解他們需要什麼特別的協助，同時也向林榮基與香港人說明，政府已成立一個專案工作小組來處理及給予協助。

蔡英文還說，林榮基離鄉背井到台灣創業，開了一個非常有特色的書店，「所以我們來親身體會一下，在整個過程當中，香港的人民所經歷的這些挑戰」。她又感謝林榮基過去到現在這段期間，對香港人權自由民主的堅持，並代表台灣人表達歡迎之意。對此，林榮基表示，要謝謝台灣朋友，謝謝蔡英文總統。

對於蔡英文的表態，大陸國台辦發言人馬曉光昨日回應稱，警吿民進黨當局停止趁火打劫，撥弄是非。引黑暴勢力入台只會禍及台灣民眾，搬起石頭砸自己的腳。

（綜合報道）