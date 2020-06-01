反分裂法15周年　國民黨前大陸部主任：台海局勢逼近極限邊緣

北京5月29日高規格召開《反分裂國家法》15周年座談會，全國人大委員長栗戰書強調，若台獨分裂勢力以身試法，「必遭嚴懲」。 對此，國民黨前大陸事務部主任張榮恭表示，反分裂法規定的非和平方式，過去束諸高閣，如今變成擺在眼前。從安排這次座談會可知，台海局勢的敏感性和脆弱性逼近了多年未見的極限邊緣。

北京聯合大學台研院兩岸關係所所長朱松嶺則認為，蔡英文的520就職講話，在大陸看來都是想要「炮製新現狀」，大陸有必要把「醜話說在前」。

反分裂法於2005年3月由大陸人大通過，栗戰書此次座談會重申北京反對台獨的意志。（AFP）

繼全國人大剛通過「港版國安法」，北京有關部門5月29日又召開《反分裂國家法》15周年座談會，包括人大委員長栗戰書、解放軍參謀長李作成、國台辦主任劉結一等人都出席，並發表長篇對台講話，一同強調遏制打擊「台獨」的決心。

栗戰書表示，對台大政方針就是堅持「九二共識」與「一個中國」原則，同時堅決反對台獨分裂活動。他並正吿台獨分裂勢力，如果以身試法必遭嚴懲。劉結一則強調，沒有放棄武力統一，但這是針對外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子積極分裂活動，絕非針對台灣同胞。

北京5月29日高規格召開《反分裂國家法》15周年座談會。（新華社）

張榮恭指出，在比15周年更重要的10周年，大陸並沒有舉辦相關座談會，因為當時兩岸關係走在和平發展的正軌上，所以反分裂法規定的非和平方式，束諸高閣，但如今變成擺在眼前。

他表示，這次解放軍高層出席針對兩岸關係的反分裂法座談會並發表講話，是直接向「台獨」示警的較大動作。從安排這次座談會可知，台海局勢的敏感性和脆弱性逼近了多年未見的極限邊緣。台灣執政者必須謹慎以對，在野黨也應該謀求為人民提供和平的希望。

張榮恭認為，「趨和避戰」才符合人民需要，過去的方法是堅持九二共識、反對「台獨」，這條路線不存在自失立場或沒有尊嚴的問題，因為是從《中華民國憲法》產生出來的，完全理所當然。反而否定九二共識、推行「台獨」，不僅悖離《中華民國憲法》，製造台灣內部分歧分化，還刺激大陸與採取非和平方式的主張，形成台海動盪，利弊得失應該是很清楚的。

蔡英文520演說再提「中華民國台灣」，強調70年來的命運共同體，又將設立修憲委員會，兩岸紅線邊緣遊走的意圖明顯。（台總統府供圖）

另一方面，北京聯合大學台研院兩岸關係所所長朱松嶺則認為，蔡英文520就職講話，將政治符號做半正式修改為「中華民國台灣」，對大陸用「侵略併吞」的措辭，還有用「70年」、「共同體意識」等時間和集體新定義，這些在大陸看來都是想要「炮製新現狀」，大陸有必要把「醜話說在前」。

他表示，「開完會後，話不會白講」，從中共中央到軍方高層都旗幟鮮明表明態度，在台獨問題上，只要敢以身試法，就會以雷霆萬鈞之勢遏制。