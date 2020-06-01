台學者張亞中：若蔡英文不放棄分離主義　當心台灣由危變災

台灣媒體《中國時報》在6月1日刊出孫文學校總校長張亞中的投書。張亞中在文中指出，香港、台灣原本是美中各取所需的灰色地帶．但北京方面已認知到，美國進行的已不是經貿戰、科技戰，而是要取中共政權的命，致使北京不再容許港、台成為灰色地帶、模糊地帶。 張亞中提醒，若蔡英文仍不放棄分離主義，而且百分百靠向美國，甚至甘為打手，那蔡英文帶給台灣的，就不僅是「危」，而是「災」。

孫文學校總校長張亞中指出，北京不再容許港台成為美中灰色地帶，若蔡英文百分百靠向美國甚至甘為打手，那蔡英文帶給台灣的，不僅是危，而是災。圖為蔡英文在當地時間5月20日就職展開第二任期，同日返回民進黨接掌主席職務。（中央社）

張亞中在文中表示，美國總統特朗普（Donald Trump）是個狂人，但他尋求連任的慾望與商人唯利是圖的個性，讓他還能技巧地向中國大陸索求他的私利，因此，特朗普可時而聽信鷹派的建議，時而選擇鴿派，或而鷹鴿策略並用。張亞中表示，去年香港發生發生「反修例事件」，當時特朗普就採用鷹鴿並用的策略，美國情報部門或NGO等在幕後策動讓香港亂，希望大陸也因而跟着亂，藉此抽大陸的底氣，美國政府則另一頭透過談判經貿、科技限制，以期北京讓步。

不過，張亞中指出，新冠肺炎的出現，令美國經濟快速下滑，特朗普連任也出現危機，使得特朗普轉向鷹派，借新冠肺炎把中國大陸妖魔化，更有意將華為致於死地、在南海均是示威誘使大陸動手等等。

北京不再容許香港成為灰色地帶

張亞中表示，港、台原本是美、中各取所需的灰色地帶，美國需要香港以滲透大陸，也需要台灣以掌握兩岸未來的話語權。另一方面，中國大陸也需要香港與西方接軌，同時也認為若與美國共管台灣，方可確保沒有台獨的可能。但是，2020年以來這一切都變了，北京方面已認知到，在美國鷹派眼中，美國進行的已不是經貿戰、科技戰，而是要取中共政權老命。因此，北京方面不再容許香港成為灰色地帶、不再成為美國的滲透基地。

張亞中指出，台灣也不再成為美、中之間的模糊地帶。台灣外交部長吳釗燮等無知、傲慢地跟着美國對北京叫囂的行為，更是蔡英文政府向美國表態忠心的表演。蔡英文等不接受「九二共識」，等於讓台獨勢力拒絕和平，使兩岸沒有模糊空間。

張亞中警示，當特朗普把美中關係從利益、意識形態、體制的對抗，拉到生死對決時，蔡英文就要小心，尤其當美中對決影響到中華民族偉大復興會否破碎時，兩岸關係的本質就可能從中華民族的「內部矛盾」，變成是否為民族內奸的「敵我矛盾」。到時，若蔡英文仍不放棄分離主義，而且百分之百靠向美國，甚至甘為打手，那蔡英文帶給台灣的，就不僅是「危」，而是「災」了。