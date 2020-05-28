【港版國安法】蔡英文再發聲撐港　國台辦警吿：勿趁火打劫

全國人大28日表決通過「港版國安法」，受到廣泛關注。台灣總統蔡英文稱，此舉大幅壓縮香港言論自由和司法獨立，台灣將提出針對香港的「人道救援行動」方案。 對此，大陸國台辦警吿，民進黨政府勿「趁火打劫」。

國台辦發言人馬曉光指出，「我們警吿民進黨當局停止趁火打劫，撥弄是非。引黑暴勢力入台只會禍及台灣民眾，搬起石頭砸自己的腳。」

「港版國安法」是2020年中國人大的重要議程，該法案於5月28日通過。（AP）

馬曉光說，「激進暴力分子一系列違法行徑理應依法受到制裁。我們依法防範、制止和懲治危害國家安全的違法犯罪行為，是為了更好保障香港民眾的生命財產安全與基本權利和自由，更好地落實『一國兩制』。香港的繁榮穩定不容任何分裂勢力干擾破壞。」

5月24日，蔡英文在Facebook上發文，承諾會持續給港人提供各種必要協助，同時又警告稱，「香港情勢一旦發生變化，可停止適用港澳條例一部分或全部」。

蔡英文此舉被指是「放棄香港」，此後蔡英文在27日改口，稱會以專案方式處理港人到台居留、工作的個案，並否認此前聲明是「切割」。她還稱，針對「港版國安法」的訂立，台灣的行政部門將提出「人道救援行動」方案。