媒體稱台外長示警「北京可能對台動武」？　台外交部：斷章取義

台外交部長吳釗燮於美東時間5月26日晚間7點，接受美國霍士新聞（Fox News）專訪，有媒體報道，指吳釗燮受訪時言稱「北京下一步可能對台動武」，台外交部今天（28日）提出澄清，稱「特定媒體斷章取義」。

有媒體稱台外交部長吳釗燮接受美國霍士新聞專訪時，稱北京下一步是對台動武，台外交部5月28日澄清。 （中央社供圖）

台外交部發言人歐江安解釋，吳釗燮是就霍士新聞主播麥卡勒姆（Martha MacCallum）提問「中國是否可能在此期間對香港或台灣採取軍事行動」，回應指出：「中國政府正嘗試將自身的規則強加於香港，雖然中國政府承諾香港『一國兩制』50 年不變，但他們現在試着要完全接管香港政府。台灣也擔心中國會對台灣採取軍事行動，這也是我一直以來所言，當中國政府在國內面臨危機時，最好的方式是對外尋找代罪羔羊，而台灣很容易成為中國的代罪羔羊，台灣很謹慎關注，也不希望中國認為台灣如此脆弱，以致其可輕易在短時間軍事接管台灣，因此台灣尋求美國及全世界的外交支持，同時也強化自身防禦能力以嚇阻中國。」

歐江安表示，吳釗燮的回答是回應霍士主播該項提問，並未如若干媒體報道，斷言「中國下一步是武統台灣」，針對特定媒體斷章取義，放大渲染，外交部特此澄清說明；而關於中國政府武統台灣的問題，這是長期的隱憂，這是跨政府的問題，台灣無論哪個政黨執政，對於這個議題都是高度保持警戒，台灣方面要不斷強化自身防衛能力，做好自己的準備。