【港版國安法】陸委會：國安法實施並非停止《港澳條例》時機

大陸推動「港版國安法」引來美國不滿，甚至稱法案通過後，香港就變成「一國一制」。蔡英文此前則揚言不排除停止《港澳條例》一部或全部，對此，台陸委會發言人邱垂正強調，台政府是擔憂法案實施後，會動搖香港高度自治，但並不是說「國安法實施就是60條啟動時機」，台政府會定期評估香港自治情況、兩岸情勢，以及「主要國家」香港政策的動向。

面對大陸推動「港版國安法」，台政府態度似乎有所軟化。邱垂正強調，國安法實施並非就是《港澳條例》60條啟動時機，這需要很多觀察評估。（楊家鑫／多維新聞）

6月4日，台陸委會舉行例行記者會。關於大陸國台辦當天回應陸委會六四事件新聞稿，警吿搞「台獨」，只會碰得頭破血流。邱垂正回應稱，大陸國台辦的不實負面批評，如同夏蟲語冰般，只是再次印證其根本無法理解民主自由人權的價值理念，只會加深中共與人民的鴻溝，最終可能出現更多不必要的歷史悲劇。

針對大陸政協主席汪洋稱「中國式民主」將發揮更大作用，他也批評，民主就是人民自己當家作主，不應該有東西方之分，中國式民主依舊是黨領導一切的產物，與六四要爭取的自由民主、憲政主義，是天差地別。並呼籲中共傾聽人民真實心聲，才能真正實踐民主。

另一方面，蔡英文強調將推出香港人道援助方案，陸委會主委陳明通也於5月28日提出政府主導、陸委會跨部會整合、由台港策進會執行整合民間公私協力、政府編列預算挹注經費等「四項原則」，並強調將在一週內完成方案。

對此，邱垂正僅表示，本專案將強化港人移居來台的援助，以彰顯台政府支持民主普世價值、關懷照顧港人的決心，相關專案等完成行政作業後，儘快對外說明。「此方案就是要完善人道援助的長期機制，比過去更完善、更清楚」。

至於蔡英文曾言不排除動用《港澳條例》第60條，停止條例一部或全部適用。邱垂正則表示，若「港版國安法」讓香港情勢持續惡化，動搖其高度自治，甚至使香港跟中國大陸沒有差別，如此當然會被迫停止一部份或全部。

但他強調，並不是說國安法實施，就是60條啟動時機，政府會通盤考慮，定期評估香港受到「港版國安法」的影響，與兩岸情勢，以及主要國家香港政策動向。

有媒體追問美方認為港版國安法通過後，香港就變成「一國一制」，台方看法是否一致。對此，邱垂正表示，「我們是擔憂港版國安法實施後，會動搖香港高度自治，這需要非常多的觀察與評估」。

陸委會公布民調，稱有逾8成民眾支持台政府採取兩岸航班與人員往來的管制措施，同時對滯留湖北民眾註記旅遊史等措施。（楊家鑫／多維新聞）

另外，陸配的陸籍子女「小明」們以及陸生，何時可返台受到關注，許多陸配擔憂小孩來不及回台參加考試，影響就學。據悉，目前仍無法回家的「小明」，大約有3、400人。

邱垂正依舊重申，兩岸人員往來如何解禁，涉及國內外整體疫情狀況的評估、國內疫情防控及解封恢復常態生活的管理等，相關方案正在討論中，疫情指揮中心會作整體考慮。若有相關決定，將適時對外說明。

此外，陸委會當天也公布例行民調，稱有8成以上民意反對中共制定「港版國安法」，侵害香港民主自由及司法獨立，破壞香港「一國兩制」；7成民眾贊同提供香港人民必要協助，提出香港人道援助方案。

同時，有8成以上民眾肯定台政府管制兩岸人員往來等作法；7成民眾贊成視對岸疫情趨緩，在疫情管控得宜下，優先考慮商務、教育及人道等需求，逐漸恢復兩岸人員往來；逾7成民眾贊成台政府完成國安五法及《反滲透法》修法，未來將持續推動相關修法完善民主防衛法制。