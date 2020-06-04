台行政院擬斥資百億新台幣　打造台灣高科技研發中心

台灣行政院6月4日拋出「領航企業研發深耕計劃」，有意於未來7年耗資約100億元（新台幣，下同，約合25.9億港元），推動境內、外的「新興半導體」、「5G」與「AI」大廠赴台投資，並希望透過廠商的進駐，能帶領枱灣成為亞太「高科技研發中心」。

台灣行政院發言人丁怡銘、勞動部次長王安邦、經濟部次長林全能、海洋委員會副主委莊慶達於4日出席行政院院會後記者會。根據台灣經濟部提供的「高科技研發中心 —領航企業研發深耕計劃」簡報顯示，未來台灣政府擬優先推動具「高成長」、「高價值」、「高關聯」產業在台灣的發展，像是「新興半導體」、「新世代通訊」與「人工智慧」。

台灣經濟部次長林全能。（台灣行政院提供）

根據台灣行政院目前制定的廠商申請資格，參與公司的研發計劃應具有「領航性」、「共創性」與「在地性」三特質，並至少拿出50%研發資金，才可參與本次計劃，而根據經濟部的新聞稿指出，該計劃未來將每年吸引新台幣400億的前瞻研發投資，更將達到提升台灣國際戰略、協助產業轉型與優化人才素質的效果。

林全能表示，該計劃希望申請廠商與政府雙方都能積極投入，故本次計劃台灣政府最高補助5成研發經費，面對媒體進一步詢問該計劃的具體預算金額，林全能說，目前計劃正進入到經費爭取的程序，基於爭取經費程序尚未定案，故還無法對外說明計劃的實際投入金額，不過目前經濟部認為，政府有很大的可能將在未來7年投入新台幣100億元在該計劃上。

先前台灣經濟部長沈榮津指出，台灣正與Amazon和Google等多家國際大廠，洽商在台投資設立高科技研發中心的投資計劃。面對媒體詢問台政府目前爭取Amazon和Google的來台設廠進度，林全能則表示，這兩家廠商都是目前政府積極爭取來台設廠的對象之一，但若還未定案，他覺得還不適合對外宣布細節，畢竟要尊重廠商方。