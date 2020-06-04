【六四31】台灣朝野共悼六四　柯文哲籲大陸應「正視歷史」

6月4日是六四事件31周年，台灣各政要紛紛對該事件表達看法。兼任台北市長的台灣民眾黨主席柯文哲在Facebook貼文，呼籲中國大陸應「正視歷史、克服問題」才能使自身進步，而他所帶領的台灣民眾黨則發文，期盼中國大陸能「面對問題，解決問題」，「重新評價」六四事件。

柯文哲在Facebook貼文表達對於六四事件的哀悼，指出「自由與民主的空氣，每一分鐘都珍貴」。（柯文哲＠Facebook）

柯文哲在Facebook表達對於六四事件的哀悼，認為已經發生的錯誤，不會輕易在歷史中消失，唯有正視歷史，改正缺點，才可能真正進步，柯文哲指出，這31年來的每一次六四事件紀念日都在在提醒眾人，「自由與民主的空氣，每一分鐘都珍貴」。

台灣民眾黨則指出，這31年來，中共當局處理社會內部的問題，有一種慣性，常常將人民內部矛盾，上升到敵我矛盾的層次來處理，這造成問題不但無法解決，還會擴大成國際輿論焦點，而當局又以國外批評為本，認定這些問題全是外國敵對勢力打擊中國的藉口，這種「出口轉內銷」的反覆循環，構成了強大的民族主義論述，如此不但沒有解決既有問題，更限縮人民言論與行動空間，香港議題就是如此。

台灣民眾黨認為，假使中國大陸無法正視內部問題，僅以外部勢力干涉來轉移焦點，不但無法回覆香港民心，也僅會增加台灣對中國大陸的反感，故還是要再度呼籲北京「面對問題，解決問題」，重新評價六四事件，細緻處理香港問題，並尊重香港自主與人權，不然中國大陸失去的不僅是香港的國際金融與商業角色，更會徹底失去民心。

台灣民眾黨更提醒，「中國政府唯有重視人權，進行民主改革，兩岸才有良性對話的可能」。

柯文哲質詢時被問到對於六四事件的看法，他表示民主自由是人類的普世價值，特別是經濟發展跟政治上的需要不可能產生太大的落差，終究中國還是要朝向民主自由的方向前進。（中央社）

民進黨籍立法院院長游錫堃另於Facebook指出，在六四事件31周年紀念日之際，中共依舊還在「獨裁專制」的道路上，但從「反修例」到「武漢肺炎」再到近日的「港版國安法」，中共面對問題的處理方式，「一貫是用恐嚇、打壓、隱匿、逃避的方式解決，數十年來如出一轍，已經徹底失去全世界的信任。」

台立法院副院長蔡其昌則表示，六四事件31年過去後，中國大陸政權並沒有因為該事件，讓這國家更民主、更重視人權，甚至中國大陸以這麼粗暴的手段來對付香港，讓香港一國兩制實質破滅，故他覺得如果民主、自由、法治是每個人堅守的價值，那眾人不應忘記6月4日這個日子，並一起協助香港。

銅鑼灣書店老闆林榮基（中）於出席時代力量的記者會針對香港情勢表示，目前香港朋友在台灣遭遇工作問題，希望台灣廠商朋友、政府能關注逃難的香港人，協助他們留在台灣工作。（時代力量提供）

另一方面，時代力量同於4日召開記者會，呼籲台灣民眾「勿忘六四坦克人」，並且「齊心撐香港」。時代力量黨主席徐永明表示，六四事件至今31年，中國大陸人民還沒等到政府道歉；徐永明認為，中共雖常說「六四是一個拐點」，即便今日中國大陸在經濟、軍事上是強權，但在民主自由、對待人民與道德上，卻有「六四事件」這個大缺憾，假使一個政權不面對自己過去，這國家絕不會更加強大，政權也更不會持久。

同場出席記者會的銅鑼灣書店老闆林榮基針對香港情勢表示，目前香港朋友在台灣遭遇工作問題，希望台灣廠商朋友、政府能關注逃難的香港人，協助他們留在台灣工作。