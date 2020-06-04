六四31｜蔡英文指大陸每年「遺忘」6月4日　馬英九籲陸改善人權

六四事件31周年，台灣政界主要人物紛紛發文紀念。台灣總統蔡英文於個人Facebook發出6月4日星期四的日曆照片，暗指中國大陸每年都把6月4日「遺忘掉了」。此外，她在文末又表示「祝福香港」。 台灣副總統賴清德則向中共喊話，要求平反六四、停止壓迫，「順應民主潮流」。 台灣前總統馬英九則說，大陸的民主與人權仍有很大的改善空間。不過，他又稱憂心民進黨執政威權化，希望該黨在批評大陸時，也看看雙方的相似之處，別辜負「民主進步」的建黨初衷。

蔡英文表示，「在地球上其他地方，每一分鐘就有60秒過去。可是在中國，每一年卻只有364個日子，有一天被遺忘掉了」。

蔡英文在Facebook上貼照片表示，中國大陸每年都少了這一天。（Facebook@蔡英文）

她說，過去在台灣，也有許多日子不能出現在日曆上面，「但我們一個一個把它們找回來了。因為我們不必再隱匿歷史，所以我們可以共同思索未來。希望這世界上每一個角落、每一片土地，都不要再有消失的日子」。文末，她更「祝福香港」。

賴清德則要求中共平反六四，並停止壓迫、順應民主潮流。他表示，31年前兩岸同樣出現自由化與民主化浪潮，青年學生們站出來追求民主、要求國家改革。經過了這些年，台灣走上民主自由，大陸卻因領導人的一念之差，與民主自由背道而馳。

賴清德表示，歷史錯誤雖然無法復原，犧牲的青春生命無法再生，但對歷史真相的追求與平反，可避免悲劇再發生。希望北京深自省思，順應民主潮流，平反六四，停止對異議人士的壓迫，希望未來大陸也能像台灣一樣，享受真正自由民主的生活。

賴清德要求中共必須平反六四，順應民主潮流。 （洪嘉徽/多維新聞）

蘇貞昌則表示，「自由是一種生活，一種上網不會被鎖關鍵詞，不會因不同政治主張就有牢獄之災的生活。珍惜民主，勿忘六四」。以簡單幾句話，持續推銷民進黨所謂的民主價值。

另一方面，馬英九也對六四發表意見。他表示，「六四」遲遲未能平反，異議人士因言論遭到拘禁，國際社會對大陸的人權印象，始終停留在「六四」年代。這種負面觀感變成甩不掉的包袱成為大陸振興中華、融入世界的障礙。

馬英九表示，「六四」所帶來的創傷，在世人心中留下對大陸的強烈不信任感。這也是為何香港與大陸矛盾不斷升高的原因。《香港基本法》第23條遲遲難以立法、2019年《逃犯條例》修訂遭港人強烈反對而撤案；今年人大制訂「港版國安法」掀起風暴，主因都是對北京的不信任。

馬英九提醒，1997年香港政權移交前，中共曾公開承諾「港人治港、高度自治、50年不變」；一旦違反承諾，陸港鴻溝繼續加深，更不會被港人、台灣人所信任。

馬英九認為北京已經具備更成熟的條件處理六四問題。（中央社）

至於近來兩岸關係持續惡化，馬英九認為，大陸禁止陸客赴台自由行並暫停陸生赴台求學，妨害兩岸人民交流，也讓兩岸年輕人失去彼此認識學習的機會，他說，這等於協助民進黨拉開兩岸的距離。但他也呼籲民進黨政府，要公平對待陸配與陸生，讓兩岸交流繼續前進。

馬英九強調，若大陸能在自由、民主、人權、法治等台灣核心價值上做得更積極，兩岸就可拉近距離：反之，距離就會拉開。同樣的，大陸落實自由、民主、人權及法治，才可望化解陸港的矛盾。

馬英九稱，目前大陸已有更成熟的條件走向更多元與開放的民主社會，處理「六四」可作為政治改革的第一步。他期盼大陸能踏出勇敢的第一步。也唯有如此，才能走出「六四」陰霾，讓兩岸關係進一步提升。

國民黨主席江啟臣也在臉書發文提出四點，他表示北京「不能忽視歷史連結、要撫慰傷痛、展開世紀對話、要回歸價值」，他並提醒「眼睛不會蒙上，耳朵不能摀上；面對心中真理，我們不能沉默」，強調國民黨以各種方式支持「爭取民主、自由、人權的洪流」的立場，多年來從沒改變。

國民黨主席江啟臣表示，六四是中共在講求治理體系和治理能力時，不能迴避的歷史事實。（中央社）

台灣陸委會此前表示，大陸民眾當年在天安門廣場爭取民主自由，北京當局卻以武力鎮壓讓人民噤聲，至今仍遮掩真相、不願面對，陸委會對此表達高度遺憾。該會也表示，「和平、對等、民主、對話」是兩岸良性互動的關鍵，北京應摒棄強制施壓手段，在八字箴言基礎上，與台灣共同提升人權及民主制度保障，將會更有助於兩岸關係正向發展。最後，該會也再次聲明，大陸當局應儘早釋放遭不當審判和關押3年多的台人李明哲。