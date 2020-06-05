【罷免韓國瑜】投票最後倒數　台灣輿論上演「民主進退」之爭

高雄市長韓國瑜罷免案即將於6月6日登場，在投票前最後一日，在台灣兩大媒體《聯合報》、《自由時報》均透過社論對「罷韓」進行評論。《聯合報》方面質疑，罷免門坎在民進黨政府2016年上台後主導下修，形成「少數否決多數」的民主逆流。甚至本次罷韓過程可見綠營「罷韓國家隊」高度介入，均引發「反民主」的後遺症。反觀《自由時報》則認為，罷韓是高雄的民主實踐，不論投票結果如何，都將是民主的前進，人民的勝利。

罷免投票即將登場，高雄市長韓國瑜2020年6月2日仍照常出席公開活動。（中央社）

針對罷韓過程中屢見不鮮的綠營政治鑿痕，《聯合報》社論指出，本次發動韓國瑜罷免案的主導者，正是前台灣總統府秘書長陳菊在高雄市長任內的官員（「罷韓四君子」成員尹立，曾任陳菊市府高雄市文化局長）。甚至，政府公權力的助攻宣傳更是層出不窮，就連兼任民進黨主席的蔡英文，也在黨內下令動員罷韓。

《聯合報》認為，如此把罷免當成選舉「延長賽」，不僅否定了選舉的價值，也讓掌權者有介入空間剝奪選舉民意。《聯合報》也強調，韓國瑜2018年當選高雄市長時，獲得了近90萬票，如今經過民進黨主導的調降罷免門坎後，僅需57萬多票就足以使韓國瑜免去職務，這將構成「少數否決多數」的民主逆流。

Wecare高雄等罷韓團體6月2日晚間發動集會，宣示罷韓決心，活動可見民進黨籍政治人物參與。（中央社）

至於《自由時報》則認為，2018年韓國瑜所喊出的「貨出去，人進來，高雄發大財」，一度讓高雄陷入沙塵暴，不過可賀的是，高雄市民有自覺地為民主保駕，不論韓國瑜罷免案的投票結果如何，都將是民主的前進、人民的勝利。

另外，值得一提的是，《自由時報》也在社論中對於民進黨的執政表現加以檢討。文中指出，2008年陳水扁造就了馬英九，2018年蔡英文造就了韓國瑜，本土政權必須精進執政能力，並以高標準的清廉自律，確保主流民意站在台灣優先這邊。