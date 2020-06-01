【懶人包】一文了解韓國瑜罷免案

高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日（周六）舉行投票。這場罷免投票的背景是甚麼？需要多少票才能罷免韓國瑜？對韓國瑜和國民黨的影響會是甚麼？本文為讀者解答。

「Wecare高雄」等團體發起罷免韓國瑜高雄市長職務：

「Wecare高雄」等團體發起罷免韓國瑜高雄市長職務，並於去年12月26日將約3萬份的罷韓提議書送交台灣中選會。（中央社）

1) 韓國瑜第二次面臨罷免？

韓國瑜在1994年第一次面臨罷免，當時包含韓國瑜在內的4位國民黨籍台北縣立委因贊成興建核四（龍門核能發電廠），被反核團體提案罷免。根據當時選舉罷免法規定，必須要有選區二分之一以上選民投票、投票票數二分之一以上同意，罷免案才能成立。由於當時投票率21.36%未達門檻，4位立委罷免案皆未通過。

2) 這次誰要罷免韓國瑜？

2019年，前高雄市文化局局長尹立等人發起民間組織「Wecare高雄」，他們認為韓國瑜當選市長4個月內參選總統，違背責任政治、誠信原則，且施政滿意度全台最低，任由市政荒廢停擺，政見變成謊言，「Wecare高雄」因此發動罷免，獲得37萬7662人有效連署，超過法定門檻22萬8134人，罷免成案。

韓國瑜參選台灣總統，最終以近300萬票之差輸給爭取連任的蔡英文：

+ 4 + 3 + 2

3) 罷免門檻是多少？

同意罷免票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選民總數四分之一以上，罷免才算通過。本次罷免案高雄市選民總數為230萬362人，四分之一為57萬5091人，同意票若未達此門檻，罷免案即否決。

4) 罷免若通過會如何？

韓國瑜將成為台灣地方自治史上第一個被罷免成功的市長，中央選舉委員會7日內公告投票結果，韓國瑜解除職務，並於3個月內辦理補選，且韓國瑜4年內不得再選高雄市長。

若韓國瑜向法院提起罷免訴訟，依照規定，在訴訟程序終結前，不予補選。罷免訴訟將設選舉法庭，採合議制審理，以二審終結，按照規定各審法院應於6個月內審結，且不得提起再審。

若最終韓國瑜勝訴，則罷免通過無效，韓國瑜可恢復職務；若韓國瑜敗訴，則確定解職。訴訟結束時若本屆任期還有2年以上（2020年12月25日之前），則辦理補選高雄市長；若已不滿2年，則不辦理補選，由代理市長繼續任期。

5) 罷免沒通過會如何？

本屆市長任期內（至2022年），不得再提罷免韓國瑜。

高雄市選舉委員會5月30日舉辦公辦電視罷免說明會，高雄市長韓國瑜（左2）缺席，前往察看農民受災情況。（中央社）

6) 韓國瑜及國民黨如何自救？

韓國瑜呼籲支持者6月6日不投票、不參與任何政治活動。他在罷免案答辯書中提出15項施政成績單，包括「市府推動，招商引資」、「特色觀光，玩轉高雄」、「清淤淨溝，路平燈亮」、「落實防疫，守護健康」等，盼以政績說服市民。

國民黨則定調配合高雄市政府低調處理罷免案，不激化、不對立，黨中央透過網絡宣傳的方式，幫忙宣傳高雄市政府的政績。

國民黨本周發布影片，韓國瑜在影片中說「歡迎來高雄安心旅遊，高雄民眾熱情的歡迎你」。（影片截圖）

國民黨5月30日（上周六）發布「高雄加油！ 韓市長加油！」韓國瑜勘災影片後，本周影片主軸為「認真防疫、安心旅遊」，藍營執政15縣市首長分別宣傳在地觀光景點，韓國瑜則在影片中說「歡迎來高雄安心旅遊，高雄民眾熱情的歡迎你」，「高雄防疫很認真，歡迎大家來旅遊」。

（綜合報道）