【罷免韓國瑜】國民黨政要力挺韓國瑜　宣傳高雄施政政績

面對來勢洶洶的「罷韓」案，國民黨上下以及韓國瑜的市府團隊，近來均秉持着避免與罷韓團體正面對撞的態度，以防罷免投票率因為政治對立而升高，導致罷免案通過成案門坎。 不過，眼見罷免案即將於6月6日舉行，國民黨方面似乎漸漸開始打破沉默，進一步在臉書（Facebook）等社群平台，替韓國瑜宣傳政績。

高雄市長韓國瑜罷免案即將於6月6日舉行投票，面對罷韓來勢洶洶，國民黨方面似乎漸漸開始打破沉默，進一步在臉書替韓國瑜宣傳政績，重申韓國瑜團隊一再強調的「路平、燈亮、水溝通」。 （高雄市政府供圖）

國民黨主席江啟臣在6月1日晚間通過Facebook發佈影片，內容是宣揚韓國瑜市府團隊上任以來，替高雄鋪路、點亮路燈、下水道清淤等政績。江啟臣強調，「市民在意的每一件小事，就是一個城市，最重要的大事。」 江啟臣表示，這一年多來，高雄市政府已經完成了547條共394.5萬平方公尺的市區重要道路改善，也完成近9成的下水道普查，去年的側溝、下水道、區排的清淤量更高達103萬噸，比起前年增加1.4倍。

江啟臣指出，韓國瑜團隊沒有華而不實的消耗預算，沒有絢爛空虛的煙花，只有紮紮實實的基礎工程，相信紮實的市政建設，是為城市蜕變最重要的準備，是幸福城市最需要基底，他肯定專業團隊，也希望能延續高雄幸福。

另一方面，國民黨前主席朱立倫則在6月2日通過Facebook表示，檢驗縣市首長表現，以政績決定去留是常態，但應以四年為基準，雖然他尊重罷免的法規，但不願看到政治的對決。朱立倫強調，高雄市政府是一個做事的團隊，不僅是韓國瑜，其他每一位副市長都是幹才，局處首長都是專業人才，希望不要因政治因素，而抹滅團隊的努力。