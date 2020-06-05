台鐵被殺警父親病逝　台行政院：全力協助家屬上訴

2019年7月3日，發生在台灣嘉義台鐵車站的刺警命案震驚全台，然而刺殺鐵路警察李承翰的鄭姓嫌犯，因患思覺失調症，後於2020年4月30日，由嘉義地方法院一審判決無罪，並令入相當處所施以監護5年，再一次令台灣社會輿情譁然。

目前該案二審上訴中，但殉職警的父親李增文已於6月4日晚間病逝，無法等到該案二審上訴結果。

對此，台總統府6月5日表示，對此消息感到非常心痛與不捨，蔡英文已在第一時間請台灣內政部就後續事宜全力協助其家人，並指派總統府秘書長蘇嘉全代表向家屬慰問致意。