台鐵被殺警父親病逝　台行政院：全力協助家屬上訴

撰文：譚英瑛
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2019年7月3日，發生在台灣嘉義台鐵車站的刺警命案震驚全台，然而刺殺鐵路警察李承翰的鄭姓嫌犯，因患思覺失調症，後於2020年4月30日，由嘉義地方法院一審判決無罪，並令入相當處所施以監護5年，再一次令台灣社會輿情譁然。
目前該案二審上訴中，但殉職警的父親李增文已於6月4日晚間病逝，無法等到該案二審上訴結果。
對此，台總統府6月5日表示，對此消息感到非常心痛與不捨，蔡英文已在第一時間請台灣內政部就後續事宜全力協助其家人，並指派總統府秘書長蘇嘉全代表向家屬慰問致意。
台行政院同（5）日表示遺憾，並即請台灣內政部長徐國勇、警政署長陳家欽盡力照顧家屬，全力協助家屬案件上訴與生活上的支持。
嘉義市市長黃敏惠（右）於5日慰問李承翰母親張秀珍（中）。（中央社）
李承翰於2019年7月3日在台鐵嘉義站自強號列車上處理補票糾紛時，遭到嫌犯持刀刺傷，送醫後宣吿不治，該案一審判決則於2020年4月30日出爐，無罪的判決結果引發社會各界討論，台灣總統府、行政院紛紛支持該案上訴，卻引發政治是否干預司法的疑慮，如今該案正在台南高等分院審理中。
台灣行政院發言人丁怡銘表示，為了有效執行公權力，並讓警察執勤更能保障自身安全，行政院會已通過《警械使用條例》部分條文修正草案，假使該法未來經立法院審議通過後，警察人員在執勤時，如因未攜帶警械、或未能有效使用警械時，可在緊急晴望下，得靈活使用警械之外的各種物品，以符合個事情境需求。
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