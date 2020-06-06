【罷韓投票】高雄開設1823投票所　票站未開門已現排隊人潮

高雄市長韓國瑜罷免案周六（6日）登場，身處外地的高雄市民前一天紛紛連夜返回高雄一盡公民責任，多個票站早上未開門時亦已出現排隊人潮。 據市選委會公告，投票人數約有229萬人，只要有效同意票多於不同意票數，並且同意票數達四分之一以上，即約57萬票，罷免案就會獲得通過。

多個票站都出現排隊人潮。（中央社）

今次是台灣史上首次罷免市長投票，據台媒報道，周五（5日）晚上8時過後，高鐵左營站、台鐵高雄站都陸續出現返鄉人潮，不少受訪市民都直言是要返鄉投票，例如有在台中工作的民眾，以及在成功大學修讀研究生的學生。市選委會指，今次共設有1823個票站，投入選務工作人員達2.2萬人，投票上午8時正至當天下午4時正。

陳菊亦有到票站投票。（中央社）

現場消息指，上午7時30分不到，多個投票站外就出現排隊人潮，選務人員與警方在場協助投票和維安，票站所屬轄區各分局也有派出警力維護周邊安全和交通秩序。據悉，台灣內政部警政署規劃支援500多名警力及高雄市警局7000多名警力，加上民防和義警等協助，今天有8000多人投入了高雄維安，高雄市警局並可隨時申請機動警力支援。

前任高雄市長、前總統府秘書長陳菊早上已到票站投票，她表示來投票是善盡高雄人的公民責任，對於投票結果則稱會尊重高雄人的決定。

（綜合報道）