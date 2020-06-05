【罷免韓國瑜】江啟臣喊話高雄市民　盼把韓國瑜留下為市民打拚

距離高雄市長韓國瑜罷免投票只剩最後一日，對此，國民黨主席江啟臣錄製錄製了一段影片，名為「高雄的明天過後」，並於6月5日通過Facebook播送。 江啟臣希望拋開政治因素的干擾，直接與高雄市民對話，於片中全程以台語表達感性訴求，期待明天罷韓的投票結果，可以把專業的韓國瑜市政團隊繼續留在高雄，為市民來打拚。

江啟臣表示，6月6日就是高雄市長罷免的投票日，儘管罷免的制度是要對付貪污、不法，不是要來做政治的鬥爭，但是這是人民的權利，所以無論明天的投票結果如何，國民黨都會尊重。

高雄市長韓國瑜罷免案即將於6月6日舉行投開票。國民黨主席江啟臣在投票前一天，向高雄市民温情喊話，盼把韓國瑜留在高雄。（江啟臣@Facebook）

不過，江啟臣表示，這次罷免投票是他通過補選成為國民黨主席以後，第一個面對的民意挑戰，然而他們的對手不惜代價、全面動員，令國民黨無法閃避，所以他只好一天當兩天用，一方面大力推動黨務改革，一方面也全力協助高雄市政府做好每一項市政的工作。

江啟臣表示，自己好幾次來到高雄，親身感受到高雄的温暖，讓他更加感慨，如此「惜情」的城市為什麼會走到如今要來罷免市長？他好幾次與韓國瑜見面，也感受到韓國瑜的誠懇與打拚。

江啟臣說，6月6日的投票結果，如果是贊成罷免，便不只是對韓國瑜的不信任而已，對於高雄市府一年多來來的努力而言，更是一大打擊。江啟臣認為，本來應該是四年一次的民主檢驗（選舉），現在卻因政治因素，變成僅剩一年半。江啟臣質疑，「這樣子難道公平嗎？」但江仍強調，「這也留給高雄市民來做決定。」

江啟臣細數，過去一年多的時間，在韓國瑜的帶領下，高雄市府不論是道路、水溝、衛生、甚至路燈等問題，都有許多的改善跟進步，所以市府團隊的努力值得大家的肯定。江啟臣認為，市政的繼續也不應因政治受到影響，投票是一時的，政治也是短暫的，高雄市政的繼續進步跟發展，才是國民黨所關心的重點。期待6月6日的投票結果，可以把專業的市政團隊，繼續留在高雄，為市民繼續來打拚。