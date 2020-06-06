【罷韓成功】蔡英文：罷韓結果是給所有政治人物最大的警惕

高雄市長韓國瑜確定被罷免成功，台灣總統蔡英文周六（6日）晚間在Facebook上回應，認為90多萬的高雄市民行使權利，讓台灣民主往前走了一步。又指這個結果是給所有政治人物最大的警惕，「人民可以賦予我們權力，當然也能夠收回。」

蔡英文說，投票已經結束，她希望各方都能沉澱心情，不要再彼此攻擊。意見不同，也能和平表達。她說，今晚過後，家人還是家人、朋友還是朋友，彼此尊重、互相依靠，台灣社會就能很快團結起來，迎接新的挑戰。建設高雄是我做過的承諾，不管誰當市長，我都不會忘記這個承諾。高雄加油！台灣加油！」

韓國瑜周六傍晚在四維行政中心回應選舉結果時，批評民進黨利用中央政府力量、跨越各部會，買通幾乎90%以上的媒體，幾乎百分百的網軍，全力攻打韓國瑜，抹黑造謠。

韓國瑜在記者會上批評民進黨集中央政府力量，跨各部會買通媒體、網軍去鬥爭。（中央社）

對此，行政院發言人丁怡銘駁斥指控，「我不知他指控哪一點是罷韓國家隊」。丁怡銘指，政府在這次的罷免投票案的整個過程是要讓選舉順利，讓罷免過程可以圓滿落幕，最重要的是，投票過程中，支持與反對的雙方都能保持理性，回歸討論，充分向世界各國展現台灣民主的成熟，令人欣慰。

中選會周六晚間公布投票結果，高雄1823個投票所全數開票結束，同意罷免票達93萬9090票、反對罷免票2萬5051票，投票總人數96萬9259，投票率42.14%。

本次罷免案已符合門檻，同意票大於不同意票，同意票達投票人總數的1/4（57萬4996票），中選會要在7天內公告投票結果，若罷免案成功，則自公告日起3個月內辦理市長補選，韓國瑜自公告當日起解除職務，4年內不得再選高雄市長。

（綜合報道）