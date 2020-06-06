【罷韓成功】高雄市議長許崑源墮樓身亡　Fb留書「誰會是贏家」

據台媒報道，高雄市長韓國瑜遭罷免後，一向挺韓的高市議長許崑源周六（6日）晚上在住處墮樓身亡，確認已無生命跡象，遺體送至殯儀館。報道指，目前台灣警方已證實消息，現場未發現遺書。 許崑源晚間8時40分於Facebook上留下最後一句話，「這一次，誰會是贏家？」

許崑源（右一）向來力挺韓國瑜（中）。（聯合新聞網）

韓國瑜罷免案同意票數高達近94萬，大幅超越罷免門檻。韓國瑜周六率領高市府團隊在市府召開記者會時表示，他有「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」，感謝當初支持他擔任市長的高雄市民、遺憾民進黨用盡全力鬥爭罷韓，也遺憾他為高雄規劃的國際化道路無法推動。當時許崑源及國民黨團均表示，尊重高雄市民的選擇及罷免投票結果表示尊重。

高雄市警局表示，許崑源周六晚間8時45分從四維三路住處墮樓身亡，遺體送往九龍殯儀館，苓雅分局協助處理中。

許崑源驟然身故，國民黨深夜發聲明表達哀悼。聲明指，黨主席江啟臣極為震驚，「無法接受這樣的悲劇！不願意相信這是真實發生的事情！」

江啟臣表示，「許議長突然的離去，留給我們無盡的不捨。許議長對於高雄、對於國民黨的情感，令人感佩。議長的身影，我們將永遠仰望與敬重！」江啟臣還指，罷免過程的激化仍未平息，議長的驟然離去，國民黨憂心社會對立情勢加劇。期望悲劇終止，冷靜情緒。更希望家屬節哀，國民黨將全力協助家屬處理議長後事。

韓國瑜（前排中）與許崑源（前排右二）。（資料圖片）

韓國瑜亦有透過高雄市政府發聲明，指對許崑源的離世感到震驚難過，呼籲千萬要冷靜，「政治是一時的，生活還是要過下去」。

資料顯示，許崑源生於1957年，享壽63歲。2008年總統選舉，許崑源擔任馬蕭競選總部全國無黨聯盟總會長，2010年，他成為國民黨議會黨團總召集人，並當選縣市合併後第一屆高雄市議會議長。2018年，國民黨於高雄市議會席次過半，許崑源以38票的絕對優勢成功當選議長，當時高雄市市長韓國瑜也親自到場祝賀。報道指他近年身體微恙，為疾病所苦。

（中時、ETtoday新聞雲）