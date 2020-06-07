【罷韓成功】許崑源墮樓身亡　韓國瑜赴殯儀館探視籲各界冷靜

高雄市長韓國瑜昨日（6日）遭罷免後，一向支持韓國瑜的高雄市議會議長許崑源同日晚上墮樓身亡，享壽63歲。 韓國瑜隨後由民政局長曹桓榮等陪同赴殯儀館探視及弔唁，面對傳媒不發一語，神情凝重。

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6日晚上近9時，傳出許崑源從住家17樓墮樓身亡，警方隨後證實消息。至於墮樓原因，警方還在追查。許崑源的遺體其後被送往殯儀館，和許崑源有深厚情誼的韓國瑜於晚上11時30分左右由民政局長曹桓榮及新聞局長鄭照新陪同前往探視。

眾多傳媒記者守候在殯儀館外，但韓國瑜不發一語，面色凝重。有關許崑源過世，高雄市政府回應指出，韓國瑜感到震驚難過，呼籲大家千萬要冷靜，政治是一時的，生活還是要過下去。高雄市議會也發布聲明稱，對於許崑源不幸身亡表示哀悼與不捨，議會將籌組治喪委員會協助遺屬治喪。

韓粉得知消息後前往許崑源住處外悼念：

不少韓粉得知消息後前往許崑源住處外悼念。有韓粉獻上白玫瑰，並默哀1分鐘，低聲說着「議長一路好走」。

許崑源自原高雄市議會第4屆議會即展開議政生涯，歷任7屆議員，於縣市合併後，擔任第1屆、第3屆議長。許崑源去年公務繁忙，經住院身體檢查發現有小中風，後經休養狀況好轉，但行走上仍常要幕僚協助。許崑源多數時間在家休養，很多行程由太太林絲娛代勞，韓國瑜遭罷免通過後，許崑源也透過議會系統發出聲明，表示尊重罷免結果，但非常遺憾市民失去認真改變高雄、努力讓高雄更好的市長。

（綜合報道）