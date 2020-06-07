【港版國安法】台媒：台灣將設港人庇護處所　料周四公布詳情

全國人大日前通過「港版國安法」草案，將授權全國人大常委會制定有關法律，列入基本法附件三在香港實施。對此，台灣總統蔡英文提出「香港人道救援行動方案」，由陸委會統籌規劃。 據台灣親綠傳媒《自由時報》今日（7日）報道，香港人道救援方案已送行政院，行政院會周四（11日）通過後將對外公布，內容包括未來將設定集中安置處所，安置無法自覓住處的港人，並由陸委會編列預算給予安置費。

據報道，「香港人道救援行動方案」是依據「港澳條例」第18條，針對申請政治庇護的港人，提供安置與照顧方案。為完備法規，此次也修改「港澳條例實施細則」第25條，對個案安全與自由受到危害給予援助，並在獲准居留前，提供基本安置及照顧。此外，也將另訂執行作業規範。

蔡英文5月29日上午造訪位於台北中山區的銅鑼灣書店，拜會由香港來台創辦該店的林榮基（中）。（中央社）

將對個案查核身份 避免「藉機滲透」

報道稱，現行港人來台申請庇護，台方會請香港人權律師撰寫法律評估意見，協助確認身份，並評估其危險等級，再由台方人權律師接手。未來依照流程，台方受理個案後，會先進行初步判定，國安局和調查局亦納入安全防控任務，進行個案身份查核，避免大陸人混入其中「藉機滲透」。

報道指，至於港人安置服務，將有「自覓住所」與「集中安置」兩種方式，其中集中安置對象包括無法自行租屋者和社會關注個案，安置處所將與移民署雖針對非法移民的收容所有所區隔，並將提供基本生活、心理諮詢和醫療保險等支持；獲准居留後，則有就學、就業、職業訓練等輔導。

64事件31周年，在台港人於自由廣場舉辦燭光晚會，晚上9時，現場人數達到3000人。（洪嘉徽攝）

將編列安置費 下年為今年3倍

報道指出，在安置費用方面，現行申請來台庇護的港人，是由香港當地募款援助，但捐款即將用罄，未來政府將編列預算給予慰問金、安置費、關懷金等，直到個案獲准居留為止。今年預算將以陸委會急難救助費用支應，不足部分動用行政院第二預備金，明年正式編入陸委會預算。據了解，明年預算已試編，規模預估為今年的3倍。

報道進一步指，「台港經濟文化合作策進會」將負責執行此一方案，不過，策進會現在的辦公處所在陸委會港澳處，人員也與港澳處高度重疊，為因應業務量擴增，策進會將另覓新址辦公，並聘僱專案管理人員，協助安置與照顧服務。

據報道，雖然實施細則有兩個月預告期，不過，行政院周四核定方案之後就可執行，不受影響；換言之，目前已申請政治庇護但尚未通過審查的港人，屆時將可直接適用相關規定。

（自由時報）