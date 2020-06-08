【罷韓成功】韓粉掀「報復性罷免」　時力美女議員黃捷等5人上榜

台灣高雄市長韓國瑜罷免案上周六（6日）通過，近94萬高雄選民投下罷免同意票，但亦引起許多「韓粉」不滿，在網絡上掀起一波「報復性罷免」行動。 根據台媒報道，外界推測首波被鎖定的罷免對象有5人，時代力量議員黃捷、民進黨議員王浩宇、台灣基進立委陳柏惟等人都名列其中。

黃捷被韓粉列為首位罷免對象。（黃捷Facebook）

報道稱，外界點名5位被韓粉鎖定的對象，首位就是時代力量高雄市美女議員黃捷，她在這次罷韓行動中多次站在街頭發放罷韓黃絲帶，成為韓粉眼中釘。目前在高雄鳳山區已出現罷免黃捷的連署，宣稱連署已達第二階段，尚缺1萬5000份連署書，「伸張正義，就缺你了」；還有人說「高雄天黑了、還我青天白日」，號召大家有錢出錢有力出力。

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黃捷所在選區鳳山區的選舉人數是28萬7829人。根據選罷法規定，要罷免一個立委或議員，條件與罷免市長並無不同，過程是一階段提議（1/100選民簽署）及二階段連署（1/10選民簽署）通過後，經選民投票有效同意票數大於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人總數1/4以上（即黃捷選區的71958人），罷免案即為通過。

有韓粉宣稱，罷免黃捷的連署缺1萬5000份。（網上圖片）

早在去年7月，有民眾為反制罷韓行動就曾發起罷免黃捷連署。今次黃捷聽聞自己被再度列入連署罷免的對象，周日（7日）在Facebook回應稱，罷韓過後「有名嘴、網紅甚至立委、側翼粉專在網絡號召報復性的罷免，要讓全台遍地烽火，第一個就點名我。但揚言攻擊、威脅或是罷免我，既不能解決問題，也不能改變市長被罷免的事實。」

她表示，當然不會反對市民行使公民權，反而認為這是一個試煉，呼籲大家能平靜看待不同立場的聲音，「很多人擔心我的人身安全，也感謝大家的關心，我會小心安全並已請警政單位協助留意，願反撲的力道就停在這裏。」

↓↓↓ 圖輯｜黃捷去年曾稱收到「先姦後殺」恐嚇信（按圖放大）

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去年5月初，黃捷在質詢市長韓國瑜時翻白眼，引發網絡熱議，但她當月宣稱收到1封以紅色墨水筆書寫的恐嚇信，稱她「翻白眼作秀博出位」，揚言「先姦後殺，外出小心啦」，高雄警方主動介入調查，發現恐嚇信寄自香港，但由於缺乏指紋建檔，還需深入偵查。

↓↓↓ 圖輯｜其餘四位罷免對象（按圖放大）

而第二名罷免對象則是台灣基進立委陳柏惟，被指身為台中市立委，趁假日回到高雄，替反韓國瑜活動Wecare拉票，還常常發表反韓言論。第三名則為民進黨高雄市立委劉世芳，因為選區位在藍營選民居多的左營區、楠梓區，當時因為無黨籍郭新政參選，瓜分了國民黨前立委黃昭順的選票，才讓劉世芳得以勝出，因此罷免成功可能性高。

另外，第四名及第五名則為民進黨桃園市議員王浩宇及民進黨台北市議員梁文傑，兩人在高雄市議長許崑源6日深夜墮樓亡後，分別於Facebook發文「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」及「嚇死人，是有賭很大嗎？」，被指不尊重死者，儘管兩人事後都緊急刪文和道歉，仍無法平息紛爭。

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（綜合報道）