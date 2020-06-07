罷韓成功｜許崑源家屬辦招魂儀式　支持者集結哭喊「一定討公道」

台灣高雄市長韓國瑜昨日（6日）遭罷免後，一向支持韓國瑜的高雄市議會議長許崑源同日晚上墮樓身亡，享壽63歲。遺體隨即移往殯儀館，案發現場先經沖洗排除，今日（7日）下午1時左右，禮儀公司協助在現場招魂，許崑源家屬包括兒孫一起唸經、擲筊，過程有數十分鐘，接着前往殯儀館。 此外，一些韓粉及許的支持者昨晚起陸續集結在許的住處社區外，放上鮮花致意，今天（7日）下午更有約30多名支持者集結上前哀悼，哭喊「不信真理喚不回，要討一個公道！」

據台灣《聯合報》報道，許妻由於仍相當哀傷，未在招魂儀式露面，而是在家中休息。禮儀公司出動10把大黑傘，刻意包圍住儀式，阻擋傳媒拍攝畫面。許的靈堂預計今日布置，最快今日或明日開放。

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另一方面，從昨晚起，韓粉「杏仁哥」帶頭在許崑源墮樓的地方獻上白玫瑰，目前地上已擺滿許多花束和蠟燭，支持者仍然陸續前來獻花，表達不捨哀悼之意。

7日下午的這批支持者透露，他們是自發性前來，帶著哀戚的心情，不是要來「搏版面」，同時拒絕受訪。支持者拿著鮮花，哭喊「市長被罷免、議長突然離去，我們真的不知道，興利、除弊這兩件大事，將要怎麼辦啊？」、「不相信真理喚不回，不能讓您就這樣白白的走了，一定會為你討公道！」現場表明為許崑源默哀1分鐘的帶頭女子大聲哭喊：「議長祝你一路好走，我們會為你找回真理！」其他人也跟着哭泣，紛紛跟喊「謝謝議長」。

（聯合報）