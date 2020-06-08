【罷韓成功】擔不擔心成下一個罷免目標？　柯文哲：忘了我吧

高雄市長韓國瑜6月6日不敵逾93萬罷免同意票，慘遭高雄市民罷免，輿論自此多將關注轉移到即將啟動的高雄市長補選。 對於台灣民眾黨是否推派人選投入補選，台北市長兼民眾黨主席柯文哲6月8日表示，他確定民眾黨不會派立委蔡壁如參選，但自曝詢問過台北市副市長彭振聲，是否有可能披掛出征。而這事將於6月10日民眾黨內會議討論，不見得急着決定。 另外，被問到擔不擔心成為綠營下一個罷免目標時，柯文哲表示擔心也沒有用，「請大家忘了我的存在，最近不發言，又很低調，所以請大家忘了我的存在。」

面對外界對民眾黨的補選動向，柯文哲目前尚未端出正式答案。（台北市政府提供）

多位台北市議員針對罷韓與高雄市議長許崑源逝世一事詢問柯文哲。柯文哲表示，罷韓是高雄市民的選擇，「我們也只能表示尊重」；至於許崑源逝世，柯文哲說，雖然在事情尚未調查清楚的前提下，他不太適合做任何評論，但以醫生的立場，他極力反對自殺，「畢竟救一個人好困難，怎麼跑去自殺？」

柯文哲說，罷韓按照法律走完，他也無法說什麼，再者，投票前他都不講什麼，選後多講話也不對，「怎麼你選前都不講話，怎麼現在意見一大堆？」

面對在場議員詢問對於「報復式罷免」的看法，柯文哲說，報復性罷免不會讓社會更進步，社會無需為了報復來發起罷免，他看先進民主國家，罷免也用得很少，不過民眾黨未來是否將致力於提高《選舉罷免法》門檻，柯文哲則說，法律修法不用他選總統，現在立法院就可以討論，但「怎麼改，我也不曉得」，目前自己沒有定見。

至於議員詢問柯文哲是否將成為綠營下一個罷免目標，柯文哲笑言，「請大家忘了我的存在，最近不發言，又很低調，所以請大家忘了我的存在」，但也說這種事情擔心也沒有用，不過他也對兩黨喊話，希望民進黨「窮寇莫追，適可而止」，勸國民黨無需太沮喪，「大家先靜下來，再想想下一步要怎麼做」。

此外，有議員詢問柯文哲，民眾黨是否將佈局高雄市長補選，柯文哲答稱，自己才在備詢前詢問北市副市長彭振聲是否願意參選，「但那只是問一問而已」，民眾黨是否將派人選，尚待6月10日民眾黨政會議後決定。