【港版國安法】柯文哲：壓迫使民心逃離　加深台人討厭中國

針對中國全國人大將制定「港版國安法」，台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲今天（25日）凌晨在fb發文指出，若中共要強行訂定《國安法》，恐怕就如寓言故事「北風與太陽」中的北風，風越吹，民心愈冷，逃愈遠。

柯文哲表示，「民主、自由、人權、法治」是他所相信的普世價值，政治應該建立在這四大基礎之上，1997年香港回歸中國大陸，當時中共訂定《香港基本法》，承諾未來將實施「一國兩制」，落實「港人治港，高度自治」，不到23年卻變調，中國全國人大多次主動解釋《基本法》，直接干預「香港自治權」。

柯文哲在fb發文表達自己對於港版國安法的看法。（柯文哲＠Facebook）

柯文哲指出，如今中國大陸又要在本次人大會議，自行訂定「香港版國安法」，不只是跳過香港本地的立法權，更有人憂慮這將直接壓迫到香港的言論、集會、新聞等自由，顯然「馬照跑、舞照跳、五十年不變」承諾，已經幻滅，更使外界對中國大陸做出的承諾感到疑慮。

「北風與太陽」的寓言，內容主要是北風與太陽舉行一場比賽決定誰的力量比較強，能使路過的旅人脱下斗篷，北風越是用力吹，旅人就將自己包得越緊；不過，當太陽温暖地照耀時，旅人因悶熱而不得不脱下斗篷。寓意是指，與其全力強行控制對方，還不如放手使對方心悦誠服。柯文哲以此指一旦中國大陸強力施壓香港，結果只會將香港民心越推越遠。

柯文哲最後指出，基於台灣鄰近香港，這作法無異只會強化台灣人討厭中國的程度，反修例運動還歷歷在目，北京政府不應重複失敗經驗，再重蹈覆徹。

民眾黨提案修訂《港澳條例》 庇護受政治迫害者

而由柯文哲創立的「民眾黨」，將在台灣立法院提案修訂《港澳條例》第18條，明確訂定庇護受政治迫害者辦法。

民眾黨團副總召張其祿5月23日表示，民眾黨「關心且介入」香港議題，民眾黨願意成為香港的後盾，相信其他在野黨也不會忽視香港。

由於台灣立法院本會期到5月底休會，若未排審《港澳條例》，便要等到下會期重新處理。張其祿說，香港危機「迫在眉睫」，港人是在「跟時間賽跑」，呼籲召委陳玉珍能在下周排審《港澳條例》，這樣還有機會在6月的臨時會「拚一下」。

《港澳條例》第18條原為「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」民眾黨團提案修正成「香港或澳門居民，因戰爭而導致流離失所者、種族、宗教、性別或性傾向、屬特定社會團體或持特定政治意見，離開香港或澳門，且有充分正當理由恐懼受迫害，致不能受香港或澳門之保護或因該恐懼而不願返回香港或澳門者，得向主管機關申請庇護。」即當中加入「有充分正當理由恐懼受迫害」而申請庇護的部分。