日石垣市擬為釣島更名　台外交部籲日勿傷台日友好關係

日本沖繩縣石垣市日前傳出擬將管轄釣魚島的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」。 對此，台灣外交部表示，呼籲日本沖繩縣石垣市切勿因為相關的作為，讓石垣市地方性的事務影響到台灣跟日本全面友好夥伴關係。

台外交部發言人歐江安9日表示，針對媒體報道的石垣市議會將於6月9日進行表決一事，需澄清石垣市議會不是6月9日進行表決，6月9日是市議會提案，表決目前規劃在6月22日閉幕式的時候才會進行。

歐江安又表示，針對日本沖繩縣石垣市將釣魚島改名為「登野城尖閣」，嚴正重申釣魚島是台灣固有領土，毋庸置疑。

台灣保釣團體當地時間6月9日前往日本台灣交流協會台北事務所陳抗。 （洪嘉徽／多維新聞）

歐江安強調，台灣擁有釣魚島的主權的事實，不會因為任何國家或是其地方政府將相關島嶼改名而有所改變，台灣外交部已經第一時間從台北與東京兩地，向日方了解、表達台灣嚴正關切，日方對於釣魚島的片面舉動，無助於區域安全跟穩定，台灣也表達立場希望日方可以審慎處理，台灣政府一貫主張要以和平方式解決歧見，也要避免任何單方面行為升高緊張局勢，有必要、有責任共同維護區域的和平跟穩定。

歐江安呼籲相關各方，秉持和平理性的態度自我節制，台灣政府一向重視釣魚島以及周遭水域的情勢發展，台灣對於釣魚島以及周遭水域亦有主權，台灣會持續關注並實時採取必要作為，捍衛台灣的主權以及漁民相關權利。

歐江安表示，除了已經跟日方表達關切外，也呼籲日本沖繩縣石垣市切勿因為相關的作為，讓石垣市地方性的事務影響到台灣跟日本全面友好夥伴關係。