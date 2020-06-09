解放軍多架蘇-30戰機進入台灣西南空域　台空軍緊急升空

台灣國防部今日（9日）表示，上午偵獲解放軍蘇-30戰機多架次，短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，台空中偵巡戰機全程掌握並採積極驅離應處。

台灣國防部強調，軍方運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，並採積極應處作為。

美軍1架C-40A「快船」運輸機9日上午穿越台灣上空。圖為美軍C-40運輸機從沖繩起飛的資料照片。（中央社）

此外，根據追蹤飛機動態的Twitter帳號Golf9和網站AirNav資訊，美軍1架C-40A「快船」運輸機上午從日本沖繩起飛，自基隆航向台灣西海岸，穿越台灣領空，航經台北和新北等地，並自台南外海駛離，沿西南方向往南海飛行。

美軍C-40運輸機是波音737-700的軍用版，根據AirNav網站消息，這架運輸機編號為CNV7642。Golf9則指這是非常少見的飛行航線。

台國防部發言人史順文少將對此未有正面回應，僅表示對於台海周邊海、空域狀況都能充分掌握，目前狀況均正常。而據《ETtoday》指出，有傳媒報道稱該運輸機降落清泉崗機場，且台方只准許降落5分鐘，相關說法均不屬實。

（綜合報道）