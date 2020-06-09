【罷韓成功】韓國瑜：尊重人民意志不提訴訟　會暫時沉澱休息

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日以近94萬張選票「高標通過」，韓國瑜今日（9日）下午3時12分在Facebook首度發文回應罷韓結果，表示尊重人民意志，不會提出任何訴訟，等卸下職務後會暫時沉澱休息。

韓國瑜表示，針對外界對他未來的各種揣測傳言，他鄭重再強調一次，這都不在他目前的規劃內。他是一個直接坦蕩的人，從以前到現在，只要有任何動向或想法，他一定親自向大家報告，而非藉由任何管道放出消息，懇請外界不需多做揣測，耗費傳媒資源。

高雄市長韓國瑜罷免案在6月6日揭曉結果，韓國瑜成為台灣首名被罷免的直轄市長。（中央社）

韓國瑜說，希望大家將寶貴的資源與力量放在關心弱勢族群生活、下一代的教育、以及疫情後台灣的振興方面，這才是台灣社會最必須被正視的一塊。他感謝各位好朋友一路走來的陪伴與扶持，「你們給了我最大的力量與勇氣，讓我能有機會再次挺身為人民服務，這是我畢生無比的榮幸。謝謝你們。」

對於韓國瑜接下來的動向，與韓國瑜私交甚篤的前立委陳學聖早前表示，應該會先回雲林過一段家庭生活。至於是否選黨主席則未有定數，韓個人意願最重要。一位不願具名的國民黨立委則說，韓國瑜目前仍是國民黨內最有戰鬥力的，不能夠就這樣消失，「這對國民黨、台灣社會都是一大損失」，韓國瑜仍有機會參選下屆黨主席或台北市長。

有分析指，韓國瑜宣布不提訴訟，意即國民黨將不再有時間安排前主席朱立倫等遷戶籍到高雄參與市長補選，國民黨勢必要從高雄當地尋覓參選人。至於高雄市議長許崑源6日晚間墮樓離世，議長改選方面，國民黨傾向以席次優勢與友好的無黨團結聯盟議員合作，推舉副議長陸淑美擔任，副議長另協調合適人選，但絕不讓給綠營。

（綜合報道）